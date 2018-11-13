Ping Sorunu Nedir Olası Çözümleri Nelerdir?

Ping kelimesiyle genel olarak oyuncular ilgilenir. Zira Ping en çok zararı oyunculara verir. Oyun zevkini mahveden Ping oyunda gecikmelere ve bazen donmalara neden olur. Peki Ping’in genel tanımı nedir bir bakalım.

Ping; kendi bilgisayarınızdan gönderdiğiniz verinin sunucuya gidip daha sonra bilgisayarınıza tekrar işlenmiş olarak gelmesine kadar arasında geçen süreye denir? MS birimi olarak gösterilir ve bu değer ne kadar büyük olursa yani süre ne kadar uzun olursa sıkıntı o kadar büyüktür.

Ping sorunu daha çok online oyunlarda karşımıza çıkar. PvP’de saliselerin önemi olduğundan pingin yüksek olması oyuncuları çileden çıkarır. Bu nedenle oyuncular ping sorunu için çözüm arar. Nedenlerini sıralayarak çözüm bulabiliriz.

Sorunu kendinizde arayın. Bilgisayarınız arka planda interneti kullanabilir. Bu oyunda bağlantı sorunlarına neden olur.

Bilgisayarınızda virüs olabilir. Bu da sizin sorununuz. Olmadığından emin olun. Bazı virüsler haberiniz olmadan arka planda interneti kullanır.

İnternetiniz kötü olabilir. Bağlantı hızınız düşmüş olabilir.

AKN’ye takılmış olabilirsiniz.

İnternetiniz hızlı olsa bile başkaları da kablosuz olarak bağlanıyordur. Bu da gecikmelere neden olur.

İnternet sağlayıcınızdan kaynaklı yoğunluk olabilir. Bu her zaman olmaz lakin bazı internet sağlayıcıların verdikleri hizmetin oldukça kötü olduğunu eklemek lazım.

Oyunun sunucusundan kaynaklı problemler olabilir. Buna müdahale edemezsiniz.

Oyun sunucusu bulunduğunuz yere uzaktır. Örneğin uzak doğu ya da Amerika. Buradaki oyun sunucularına bağlanırsanız muhtemelen pinginiz yüksek olacaktır. Mesafe ne kadar uzarsa sıkıntı o kadar artar.

Peki bu sorunlar için ne gibi çözümler üretilebilir.

Bilgisayarınızın bakımını yapın.

İnternet servis sağlayıcınızla görüşün. Hatta oyun ismini dahi verin.

AKN’siz paketler kullanmaya çalışın. Oldukça pahalıdır.

İnternetinize mümkünse kimse bağlanmasın ya da siz kablolu olarak en yüksek verimi almaya çalışın.

Oyundan kaynaklı problemlere çok fazla birşey yapamazsınız. Oyun geliştiricileriyle iletişime geçin.

Oyunlarda varsa Türkiye sunucusunu, yoksa en yakın avrupa ya da mena sunucularını seçmeye çalışın. Bize en yakın onlardır.

Bu yöntemlerle sorununuzu daha kolay tespit edebilir ya da tespiti ve çözümü için adın atabilirsiniz.