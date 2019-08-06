Youtube Uygulamasına Canlı Yayın Desteği

Youtube uygulamasında canlı yayın zaten var demeyin, bahsettiğimiz başka birşey. Youtube üzerinden oyuncular için canlı yayın özelliği ekranınızı canlı şekilde paylaşmanızı sağlıyor. Tabi çeşitli özelliklerle birlikte ön kameradan kendinizi yayınlamanız da mümkün. Bunu daha çok bilgisayar üzerinden yapsalar da bilgisayar üzerinden emülatörle oynamak istemeyenler için telefondan doğrudan canlı yayın yapma seçeneği bulunuyor.

Youtube Gaming kapanmıştı

Mayıs ayı sonu gibi Youtube’un uzun süre oyuncuların kullanımına sunduğu Gaming uygulaması kapatıldı. Bu uygulama Youtube uygulaması üzerinden doğrudan telefonunuzdan ekranınızı canlı şekilde paylaşmanıza izin veriyordu. Yayıncı oyuncular için bu kötü oldu.

Youtube uygulamasına ekranı canlı şekilde paylaşma özelliği geliyor

Google, Youtube Gaming uygulamasındaki ekranı canlı yayınlama özelliğini hali hazırda var olan Youtube uygulamasına entegre ediyor.

XDA geliştiricilerinin ortaya çıkardığı bu özellik Android için Youtube uygulamasının v14.31.50 sürümünde yer alıyor. Canlı yayın özelliği de tıpkı Youtube Gaming uygulamasında olduğu gibi çalışıyor.