ETS 2 Save Dosyası – %100 Tamamlanmış [2022] – İndirme & Kurulum Rehberi

ETS 2 save dosyası, Euro Truck Simulator 2 oyununda haritadaki tüm kilitler açık şekilde, kolay bir oyun deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. ETS 2 full save indirme ve ETS 2 %100 save kurulumu için detaylı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2, yapımcılığını SCS Software isimli şirketin üstlendiği popüler bir simülasyon oyunudur. Onbinlerce kişi tarafından büyük bir keyifle oynanan oyunu multiplayer modu ile arkadaşlarınızla birlikte, çevrimdışı modda internet bağlantısı olmadan ve çevrimiçi modda oynayabilirsiniz. İndireceğiniz ETS 2 1.43 save dosyası tüm oyun modlarında sorunsuz olarak çalışmakta.

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ETS 2 save dosyası nasıl indirilir ve ETS 2 save dosyası nereye atılır, nasıl kurulur hadi birlikte inceleyelim!

ETS 2 Save dosyası özellikleri

ETS 2 %100 tamamlanmış save dosyası oyundaki paranızı ve seviyenizi yükseltmek için kullanılan basit bir yöntemdir. Oyundaki haritalar tamamen açık şekilde, minimum 10 milyon euro sürücü maaşı ile ilerleyebilirsiniz. Tüm haritalar açık şekilde ve minimum 10 milyon euro şoför maaşı ile tüm galeriler açık şekilde oyunda ilerleme kaydedebilirsiniz. ETS 2 Save dosyasında hangi özellikler var şu şekilde listeleyebiliriz;

Hileli save

Paralı save

Multiplayer (çoklu oyuncu) mod save

Online (çevrimiçi) mod save

Tüm galeriler açık save

2022 güncel save

%100 tamamlanmış, test edilmiş save

ETS 2 Save dosyası indirme

ETS 2 hazır save indirmek için size bir bağlantı sunacağız. Bu bağlantı dosyasının üzerine tıklayarak ETS2 1.43 save dosyası indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Dosyayı indir: ETS 2 Save %100 tamamlanmış dosya

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızda indirdiğiniz dizini açın. İndirilen dosyayı sağ tıklayıp WinRar ya da mudaili bir program kullanarak klasöre çıkartın. İşte bu kadar Euro Truck Simulator 2 save dosyası kuruluma hazır! Kurulumu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir sonraki başlıktaki rehberimizi inceleyebilirsiniz.

ETS 2 Save dosyası nasıl yüklenir?

1. ETS 2 save dosyası kurulumu için öncelikle oyun dosyalarının yer aldığı dizini bulmanız gerekir. Bunun için Başlat menüsü aracılığıyla arama çubuğuna Belgeler yazın ve klasörün içine girin.

2. Belgeler klasörü içinde yer alan Euro Truck Simülator 2 klasörünü açın.

3. Açılan klasörde kullanıcı profillerinin yer aldığı Profiles klasörünü açın.

4. Artık ETS 2 save dosyası hangi klasörün içine atılır Bağlantı üzerinden indirip klasöre çıkarttığınız dosyanın içinde yer alan 4A7561 ismiyle başlayan klasörü bu dizinin içine kopyalayın. ETS 2 save dosyası kurulumu tamamlandı. Artık oyunu dilediğiniz modda ve dilediğiniz şekilde oynayabilirsiniz.

ETS 2 save kurulumunu YouTube videosundaki adımları takip ederek de yapabilirsiniz. ETS oyunu hakkında soru ve görüşlerinizi yorum kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.