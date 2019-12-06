Telefonunuzda Yüklüyse Kaldırmanız Gereken 5 Uygulama

Özellikle Android tarafında açık kaynak kodlu olduğu için kontrolü zorlaşan uygulamaların bazıları tehlikeli olabiliyor. Normalde güvenlik taramalarından geçiyor ve o şekilde yayınlanıyor ama çoğu zaman gözden kaçabiliyorlar. Bununla birlikte başta zararsızken daha sonra güncelleme ile zararlı hale gelebiliyorlar ya da zararsız olarak görülen ama çoğu zaman reklam gösteren uygulamalara dikkat edilmiyor. Sizler için güvenlik yazılım şirketleri tarafından tehlikeli olarak işaretlenmiş 5 uygulamayı listeleyeceğiz.

Kaldırmanız gereken uygulamalar

Camscanner Pro Camera Beauty Smartswipe Call Recorder Cartoon Art Photo

Bu uygulamaların çoğu telefonunuza zarar vermese de cebinize veriyor. Örneğin CamScanner, zorla size reklam gösteriyor ve en önemlisi ise sizi ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Bir gün faturanızın her zamankinden farklı geldiğini farkederseniz heen operatörünüzü arayın çünkü haberiniz olmadan haftalık ücretli bir abonelik servisine üye olmuş olabilirsiniz.

Uygulamaların çoğu kamera uygulaması. Bunlarda zararsız gibi görünüyor, telefonunuzu ele geçirmiyor ya da bilgileri çalmıyor ama sizlere reklam gösteriyor. Hem de başka uygulamalarda bile. Örneğin Chrome üzerinden daha önce hiç reklam görmediğiniz yerlerde reklam mı görmeye başladınız ya da Google’ın reklam politikalarına uygun olmayan cinsel içerikli reklamlar mı görüyorsunuz? En büyük haber siteleri bile sizi bir yerlere yönlendirmeye mi çalışıyor? Bunun sebebi bu uygulamalar.

Daha tehlikeli olabilecek uygulamalardan bir diğeri de Call Recorder. Bu uygulama kaydettiğiniz sesleri saklıyor ve gerekirse kullanıyor. Ayrıca telefondaki kişilerinizin bilgilerine erişebiliyor. Bu ve benzeri uygulamalar telefonunuzda yüklüyse hemen kaldırın.