iPhone ve iPad Cihazlara Oyun Kumandası Nasıl Bağlanır?

iOS 13 ile beraber bu işletim sistemini kullanan cihazlara harika bir özellik geldi. iOS 13’ün tanıtımının hemen öncesinde Apple Arcade oyun abonelik sistemi tanıtılmıştı. Bu sistemle beraber aboneliğe dahil edilmiş bir çok oyun TVOS, iOS, iPad vb üzerinden oynanabilir hale geldi. Bununla birlikte sistem ayrıca bu oyunları Playstation ve Xbox oyun kumandalarıyla da oynamaya imkan tanıyor. Bu yazıda PS ve XBOX kumandalarını iPad ve iPhone cihazlara nasıl bağlarsınız konusuna değineceğiz.

Xbox oyun kumandasını bağlama

Xbox’ın bluetooth destekli oyun kumandasında kablosuz bağlantı butonuna tıklayın. Bundan sonra kumanda çevredeki bluetooth cihazları aramaya başlayacaktır. Telefonunuzun bluetooth özelliğini açtığınız zaman xbox kumandayı burada görebilir ve eşleştirmenizi yapabilirsiniz.

PS oyun kumandası bağlama

Bunun için yine kumanda üzerinden Playstation tuşu ve Share tuşuna aynı anda balın bir kaç saniye bekleyin. Led ışık yanıp sönmeye başladığı zaman bluetooth araması başlayacaktır. Telefonunuz üzerinden yine eşleştirmenizi yapın.

Telefonunuzda Arcade oyunları ve de destekleyen diğer oyunları konsol oyun kumandasıyla oynayabilirsiniz. Dilerseniz telefonunuzu televizyona yansıtabilir ve telefonunuzu tamamen bir oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz.