Hangi Huawei Modelleri Yeni Arayüz Olan EMUI 9.1 Güncellemesini Alacak?

Yakın zaman içinde Huawei modellerine bir güncelleme gelecek. Bu güncellemeyi alacak modeller ortaya çıktı. Amerika ile yaşanan sorun neticesinde sıkıntılı bir duruma girse de pazar bakımından inanılmaz bir insana ulaşmış olan Huawei’yi kimse durduramıyor. Yine güncellemeler geliyor yine farklı planlar uygulamaya konuluyor. Yeni güncellemeyi alacak model listesi de belli oldu.

Huawei EMUI 9.1 güncellemesi Temmuz ayı telefonları

EMUI güncellemesi ile 9.1 sürümüne yükselecek cihazlar belirlendi. Hem de bu cihazlar güncellemeyi Temmuz bitmeden alacak. İşte o modeller, kontrol edin, sizin modeliniz içinde var mı?

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

EMUI 9.1 güncellemesiyle gelecek olan değişiklikler neler?

Dosya sisteminde önemli bir değişiklik oluyor. Yeni sistem EROFS bu güncelleme ile kullanılabilir oluyor.

Bu güncellemeyi alan cihazlar ayrıca GPU TURBO 3.0 özelliğini de kazanacak.

Kamerada Moon modu bu güncelleme ile bu cihazlara da geliyor.

Bunun yanında bazı görsel değişikliklerin de olacağı güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmese de Temmuz ayının dışına çıkmayacağı açıklandı.