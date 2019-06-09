EMUI 9.1 Güncellemesini Alacak Huawei ve Honor Modelleri

Ardı ardına gelen darbeler neticesinde kendi ayakları üzerinde durmayı amaçlayan Huawei eğer işlemci sorununa çözüm bulamazsa başarılı olamayacak. Kendi işlemcini kendi geliştirmesi oldukça zaman alacak. Ama yine de Huawei şirketi vazgeçmiyor. Çalışmaya devam ediyor. Yakın zaman önce de kendi işletim sistemini duyurmuştu.

Yaşanan sıkıntılar neticesinde özellikle Çin’de kullanıcılardan büyük destek bulan Huawei’nin satışları oldukça arttı. Bununla birlikte Amerika ‘nın Huawei gibi bir şirketle uğraşması diğer ülkelerin Huawei’ye destek vermesine ve şirketin popülerliğinin artmasına neden oluyar.

Hazır madur havasını yakalamışken kullanıcıları da memnun ederek kendine bağlamak isteyen şirket bir çok telefonunun Arayüzüne yeni sürüm güncellenecek. EMUI 9.1 sürümüne güncellenecek Huawei modelleri listesi aşağıdadır.

Huawei Mate 10 Pro

Mate 10

Mate 10 Porsche Design

Mate RS Porsche Design

P20, P20 Pro

Honor 10

Honor V10

Honor Play

Honor 8X

Nova 3

Nova 3i

Maimang 7

Enjoy 9 Plus

Bu yeni arayüz ilk önce Çin’de test edilecek. Daha sonra test dünya çapında yapılacak. Yakın zaman içinde stabil hale gelmesi ve yayınlanması bekleniyor. Bu telefonlardan birine sahipseniz yakında arayüzünüz güncellenecek.