UDF to PDF yani UDF uzantılı dosyaları PDF’e çevirme oldukça basit bir işlemdir. Rehberimiz yardımıyla bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz üzerinden UDF to PDF dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak UDF dosya uzantısı nedir bakacak olursak UDF, genellikle UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sisteminden aşina olduğumuz bir dosya uzantısıdır. Bu uzantıda bir dökümana sahipsiniz ve UDF dosyası nasıl açılır merak ediyorsanız buyrun rehberimize.

UDF dosyasını açmanın yolları arasında birbirinden farklı alternatifler bulunsa da en kolay yol UDF dosyasını PDF dosyasına dönüştürmektir. Bunun için masaüstü cihazlarda UYAP Editör programına, mobil cihazlarda ise UYAP Doküman Editor uygulamasına ihtiyacınız olacak.

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Bilgisayardan UDF dosyası PDF dosyasına nasıl dönüştürülür?

Bilgisayar aracılığıyla UDF to PDF işlemi yapmak istiyorsanız UYAP resmi sitesi üzerinden UYAP Editor programını indirin. Site üzerinde Windows, Mac ve Pardus işletim sistemleri için versiyonları görebilirsiniz. Sizin işletim sisteminize uygun olan sürümü indirdikten sonra kurulum işlemini gerçekleştirin.

2. Programın kurulumu tamamlandığında açılan ekranda Gözat seçeneği yardımıyla UDF uzantılı dosya açma işlemini tamamlayın.

3. Açtığınız UDF dosyasını PDF’e dönüştürmek için yine menü aracılığıyla Dosya > PDF olarak kaydet adımlarını izleyin. PDF dosyasının bilgisayarınızda kaydedilmesini istediğiniz konumu seçmenizi isteyen bir ekran açacaktır. Konum seçimini de yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

4. UDF uzantılı dosyanız başarılı bir şekilde PDF olarak kaydedilmiş olacaktır. Seçtiğiniz konumdan dosyaya çift tıklayarak sorunsuz olarak açabilirsiniz.

Telefondan UDF dosyası PDF dosyasına nasıl dönüştürülür?

UDF uzantılı dosyaları PDF’e çevirme konusunda kullanıcılar özellikle mobil cihazlarda zorlandığı için arama motorlarında sık sık iOS UDF dosyası nasıl açılır ve Android UDF dosyası nasıl açılır gibi sorgular yapılıyor.

1. Telefondan UDF dosyasını açmak için uygulama marketinden ya da UYAP resmi sitesi üzerinden UYAP Dokuman Editor uygulamasını indirmelisiniz.

2. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra Gözat butonuna dokunup telefonunuzda kayıtlı olan UDF uzantılı dosyanızı uygulamaya yükleyin.

3. Sonrasında ekranın sağ alt kısmında yer alan menüye ( alt alta 3 nokta ) dokunup PDF Olarak Çıkart seçeneğine dokunun.

4. Dönüştürülen dosyanın kaydedileceği konumu da seçtikten sonra UDF to PDF işlemi tamamlanmış olur. Kaydedilen PDF uzantılı dosyayı telefonunuz üzerinden kolaylıkla açabilirsiniz.