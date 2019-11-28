Whatsapp iOS Sürümüne İki Yeni Özellik

Whatsapp’ın iOS kararlı sürümüne iki önemli yenilik eklendi. Birinden daha önce bahsetmiştik ve diğeri ise aniden çıka geldi. Whatsapp’ın iOS sürümünde ne gibi değişiklikler var neler olacak ve nasıl çalışacak? Yeni Whatsapp özelliklerinden bahsediyoruz.

Whatsapp gruplara eklenme

Whatsapp’ın gruplarından çoğu kişi bıkmış olabilir. Sürekli bir gruba ekleniyor olabilirsiniz. Buna önlem almak artık iOS’ta mümkün. Gruplar kısmında kimlerin sizleri gruba ekleyebileceğini belirleyebildiğiniz bir ayar getirildi.

Bununla birlikte daha önemli olan bir özellik Whatsapp’ın iOS sürümüne eklendi.

Whatsapp arama bekletme

Tıpkı telefonlarda olduğu gibi artık Whatsapp aramalarında da biriyle görüşürken ikinci bir kişi sizi arayabilecek. Bu kişilerden birini arama sırasında seçmeniz mümkün olacak. Örneğin, Whatsapp üzerinden bir arkadaşınızla görüşüyoruzsunuz. Bu sırada Whatsapp üzerinden başka bir arkadaşınız aradı. Bu aramayı görebilecek ve diğerini kapatmadan onu açabileceksiniz.

Bu özellikler şimdi iOS’ta kullanılabilir durumda.