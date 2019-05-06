Android Sürüm Dağılımı Neden Güncellenmiyor?

Android’in en kötü yanlarından birisi isteyen telefon üreticisinin istediği gibi kullanılabilmesi. Senelerdir Google, bu sorunu çözmeye çalışsa da sisteme uygun bir çözüm bulamadı. Bahsettiğimiz şu, iOS işletim sistemini düşünün. Eğer bir iPhone bir güncellemeyi alacaksa onu alıyor ya da almıyor. Bu iOS cephesinde oldukça kesin. Örneğin iOS 13 güncellemesini alacak en eski modelin iPhone 7 olduğu söyleniyor.

Android’de işler farklı

Android cephesinde ise işler farklı, çünkü bu işletim sistemini kullanan telefon üreticisi 1 adet değil. Onlarca üretici var. Samsung, Sony, LG, Xiaomi, Huawei, ZTE ve Razer bile bu üreticilerden birisi. Bunun gibi onlarca bilindik bilinmedik şirket var. Hal böyle olunca hepsine aynı sürüm Android’i kullandırmak Google için bir hayal haline geldi.

Hangi Android sürümü en çok kullanılıyor?

Daha önce Android’in resmi sitesinde hangi Android sürümünün yüzde kaç kullanıldığı konusunda bilgi veriliyordu. O bilgiler hala orda duruyor ama en son 6 ay önce güncellenmiş. Daha önce her ay güncellenen veriler neden uzun zamandır güncellenmiyor?

İstatistikler hiç iyi değil

Elbette Android, dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi ama neden istatistikler, hangi istatistikler iyi değil? Yeni sürümlerin piyasaya sürülmesi istatistikleri hiç iyi değil. Şuan sitede yayınlanan verilere baktığımız zaman en çok kullanılan sürümün Android 6 olduğunu söylesek ne düşünürsünüz. Android 9 yayınlandı. Android 10 yakında tanıtılacakken Android 6’nın hala en çok kullanılan sürüm olması Google için bir başarısızlık hikayesidir.

Yakında güncellenecek

Google’dan yapılan açıklamaya bakacak olursak bu veriler istatistikler çok yakında güncellenecek. Lakin bu bildirimin üzerinden de 1 ay gibi bir sürenin geçtiğini söylemek lazım. https://developer.android.com/about/dashboards/ buradan alınan verilerin şu sıralar gerçeği yansıtmadığını da belirtmek lazım. Zira listede Android 9 bile yok.