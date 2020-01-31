iOS 14 Güncellemesini Alacak Telefonlar

Apple, bildiğiniz gibi eski telefonlara güncelleme desteği vermiyor. Gerek değişen teknoloji gerekse bunlarla birlikte gelen yenilikler eski cihazlarda bulunan donanımlar tarafından desteklenmediği için bu cihazların güncellemeyi alması yarardan çok zarar verdiğinden güncelleme daha çok yeni modellere yapılıyor. İnternette yayınlanan bir sızıntıya göre iOS 14 güncellemesini alacak Apple cihazları belli oldu. Bunun bir sızıntı olduğunu ve resmi bir bilgi olmadığını hatırlatalım.
Hangi cihazlar iOS 14 güncellemesini alacak?
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
Dikkat çekici husus iPhone 6’nın bu desteği alacak olması. Bu vasıtayla en uzun süre destek alan cihazlardan birisi olacak.
Bununla birlikte iPadOS ayrı bir işletim sistemi olarak da karşımıza çıkacak ve onun için de bir sızıntı var. Bakın iPadOS alacak cihazlar listesi.
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad Air (3. nesil)
Güncellemeyi alacağı söylenen cihazların hepsi sızıntı.
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