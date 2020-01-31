iOS 14 Güncellemesini Alacak Telefonlar

Apple, bildiğiniz gibi eski telefonlara güncelleme desteği vermiyor. Gerek değişen teknoloji gerekse bunlarla birlikte gelen yenilikler eski cihazlarda bulunan donanımlar tarafından desteklenmediği için bu cihazların güncellemeyi alması yarardan çok zarar verdiğinden güncelleme daha çok yeni modellere yapılıyor. İnternette yayınlanan bir sızıntıya göre iOS 14 güncellemesini alacak Apple cihazları belli oldu. Bunun bir sızıntı olduğunu ve resmi bir bilgi olmadığını hatırlatalım.

Hangi cihazlar iOS 14 güncellemesini alacak?

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

Dikkat çekici husus iPhone 6’nın bu desteği alacak olması. Bu vasıtayla en uzun süre destek alan cihazlardan birisi olacak.

Bununla birlikte iPadOS ayrı bir işletim sistemi olarak da karşımıza çıkacak ve onun için de bir sızıntı var. Bakın iPadOS alacak cihazlar listesi.

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad Air (3. nesil)

Güncellemeyi alacağı söylenen cihazların hepsi sızıntı.