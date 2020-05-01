Samsung cihazlarda ekrana gömülü olarak gelen parmak izi sensörünü nasıl daha hızlı çalışır hale getirebilirsiniz? Parmak hızı sensörünün tepki süresi oldukça önemlidir bu yazıda bu süreyi kısaltmak için paylaşılan bir kaç adımdan bahsedeceğiz.

Daha hızlı bir parmak izi sensörü

Bu ayarı yapmak için aşağıdaki adımları kontrol edin;

Uygulamalara girip sağ üst köşede yer alan 3 nokta simgesine tıklayın. Sistem uygulamalarını göster seçeneğiyle devam edin. Açılan sayfada com.samsung.android.biometrics.app.settings aramasını yapın. Pil / Batarya kısmına girin. Pil / Batarya kullanımını optimize et seçeneğinden ilerleyin. “Hepsi” kısmına tıklayın ve yine com.samsung.android.biometrics.app.settings araması yapın. Karşınıza çıkan seçeneği kapatın.

İşlem bu kadar. Bu yöntemin mantığını kısaca açıklamak gerekiyor. Parmak izinin tam güçte ve sürekli aktif şekilde çalışmasını sağlayan bir ayar. Daha doğrusu parmak izi sensörü normalde varsayılan olarak siz dokunana kadar uyku modunda geliyor. Bu nedenle ilk bastığınızda saliselik gecikmeler oluyor. Bu ayarı yukarıda anlattığımız gibi kapattığınız zaman parmak izi sensörü sürekli açık kalıyor. Dokunduğunuz anda zaten hazır olduğundan andında kilidi açıyor.

Dikkat! bu yöntem pil tüketimini arttırır.