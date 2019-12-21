Huawei Mate 20 Lite vs Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei’nin bu iki modelinden birini almayı düşnüyorsunuz ama arasındaki farkları mı merak ediyorsunuz? Sizler için harika bir tablo hazırladık. İki cihazın arasında bulunan farkları listeledik. Diğer özellikleri birbirine yakın ya da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Hangisini almalısınız? Huawei Mate 20 Lite mı yoksa Huawei P20 Lite mı daha iyi? İşte sonuçlar;

Özellikler Mate 20 Lite P20 Lite Açıklama Pil 3750 3000 Mate 20 lite %25 daha fazla pil performansı sunuyor. Piksel Yoğunluğu 409 432 P20 Lite %6 daha fazla renk görüntüler. Daha canlı Kamera Çözünürlük 20+2 16+2 Mate 20 Lite %22 daha kaliteli fotoğraf çeker. Kamera Diyafram 1,8 2,4+2,2 P20 Lite %300 daha net fotoğraf çeker. Ekran Çözünürlüğü 1080×2340 1080×2280 Mate 20 Lite %2 daha fazla piksele sahip Ön Kamera Çözünürlüğü 24+2 16 Mate 20 Lite ile %63 daha iyi ön kamera performansı Ön Kamera İçin Led Aydınlatma Var Yok Mate 20 Lite ön led flasha sahip Telefon Ağırlığı 172 145 P20 Lite %19 daha hafif İnternet Bağlantısı Maks Hızı İndirme 600 300 P20 Lite %100 daha hızlı dosya indirebilir. (bağlantı hızı sağlandığında) İnternet Bağlantısı Maks Hızı Yükleme 150 50 P20 Lite %200 yükleme konusunda daha hızlı Genişlik 75,3 71,2 Mate 20 Lite %6 oranında daha geniş Yükseklik 158,3 148,6 Mate 20 Lite %7 oranında daha yüksek Güç Tüketimi 12nm yarı iletken 16nm yarı iletken P20 Lite %33 daha az güç tüketir. Kamera Otomatik Odaklama Yok Var P20 Lite daha profesyonel fotoğraf çekebiliyor. 3D Yüz Tanıma Yok Var P20 Lite daha özellikli şekilde donatılmış

Kamera, bağlantı hızları, fiziksel özellikler, gelişmiş donanım özellikleri, pil ve güç tüketimi konularında değerlendirme sonucu yukarıdaki tabloda. Hangisinde aradığınız özellik daha iyiyse kontrol edebilirsiniz. Diğer özellikler aynıdır.