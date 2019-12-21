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Huawei Mate 20 Lite vs Huawei P20 Lite Karşılaştırması

2 dakika önce
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Yazar Tarık
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Huawei’nin bu iki modelinden birini almayı düşnüyorsunuz ama arasındaki farkları mı merak ediyorsunuz? Sizler için harika bir tablo hazırladık. İki cihazın arasında bulunan farkları listeledik. Diğer özellikleri birbirine yakın ya da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Hangisini almalısınız? Huawei Mate 20 Lite mı yoksa Huawei P20 Lite mı daha iyi? İşte sonuçlar;

ÖzelliklerMate 20 LiteP20 LiteAçıklama
Pil37503000Mate 20 lite %25 daha fazla pil performansı sunuyor.
Piksel Yoğunluğu409432P20 Lite %6 daha fazla renk görüntüler. Daha canlı
Kamera Çözünürlük20+216+2Mate 20 Lite %22 daha kaliteli fotoğraf çeker.
Kamera Diyafram1,82,4+2,2P20 Lite %300 daha net fotoğraf çeker.
Ekran Çözünürlüğü1080×23401080×2280Mate 20 Lite %2 daha fazla piksele sahip
Ön Kamera Çözünürlüğü24+216Mate 20 Lite ile %63 daha iyi ön kamera performansı
Ön Kamera İçin Led AydınlatmaVarYokMate 20 Lite ön led flasha sahip
Telefon Ağırlığı172145P20 Lite %19 daha hafif
İnternet Bağlantısı Maks Hızı İndirme600300P20 Lite %100 daha hızlı dosya indirebilir. (bağlantı hızı sağlandığında)
İnternet Bağlantısı Maks Hızı Yükleme15050P20 Lite %200 yükleme konusunda daha hızlı
Genişlik75,371,2Mate 20 Lite %6 oranında daha geniş
Yükseklik158,3148,6Mate 20 Lite %7 oranında daha yüksek
Güç Tüketimi12nm yarı iletken16nm yarı iletkenP20 Lite %33 daha az güç tüketir.
Kamera Otomatik OdaklamaYokVarP20 Lite daha profesyonel fotoğraf çekebiliyor.
3D Yüz TanımaYokVarP20 Lite daha özellikli şekilde donatılmış
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Kamera, bağlantı hızları, fiziksel özellikler, gelişmiş donanım özellikleri, pil ve güç tüketimi konularında değerlendirme sonucu yukarıdaki tabloda. Hangisinde aradığınız özellik daha iyiyse kontrol edebilirsiniz. Diğer özellikler aynıdır.

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