Huawei Nova 6 5G Telefon

Huawei ‘nin bütçe dostu olacağı iddia edilen yeni modeli Nova 6 5G daha tanıtılmadı ama ön siparişe çıktı. Bu açıdan bazı bilgileri sızmış oldu. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Huawei şirketi özellikle orta segment telefonları Türkiye gibi gelişmekte olan ve ekonomik durumu çokta iyi olmayan ülkeler için mutlaka çıkarıyor. Gelin Nova 6 5G modelinin sızan bilgilerine bir göz atalım.

Huawei Nova 6 5G teknik detaylar

Ön sipariş bilgilerinde ortaya çıkan detaylara bakacak olursak,

Ön kısımda 2 kamera bulunuyor. Biri derinlik sensörü iken diğer 32MP ana kamera olarak tahmin ediliyor. Geniş açı sensörü 105 derecelik bir açı verecek deniliyor.

Cihazı orta segmente sokmuşlar ama 8gb Ram olduğu için biraz üst segmente giriyor. Lakin önemli olan elbette işlemci. İşlemci hakkında bilgi yok. Ya da 8gb Ram Android telefonlar için minimum sistem gereksiniminin bir parçası haline geliyor. Depolama alanındaysa 128 ve 256 GB seçeneklerinin bizi karşılayacağı iddia ediliyor.

Ara kısım kamera da çok fazla detay yok ama 60Mp kamerayla gelmesi söz konusu.

Şarj konusunda ise yine üst segmente girecek bir özellik bizi bekliyor. 40W hızlı şarj desteği telefonun şuan boyutu belli olmayan pilini maks 40 dakika da doldurabilevek güçte. Bu da pilin 4000mAh kapasiteden daha fazla olması durumunda geçerli.