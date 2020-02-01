6G Bize Neler Sunacak? Çalışmalar Başladı

Daha 5G ülkemizde kullanılamıyor, dünyanın bir kaç ülkesinde sadece bir kaç bölgede aktif şekilde kullanılabiliyorken 6G çalışmaları başladı. Çalışmaların çok uzun süreceği söyleniyor çünkü 5G’nin aktif olarak kullanılmaya başlanması için 10 yıllık bir süre gerekmişti. 6G için biraz daha az sürede ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

6G ile hayatımıza neler girecek?

6G’nin 5G’den 8000 kat daha hızlı bir internet sunacağı bilindiğine göre hayatımıza çok ilginç teknolojilerin gireceğinden emin olabilirsiniz. Hızı biraz daha tarif etmek için onlarca 4K filmi tek tıkla indirme imkanından bahsedebiliriz. Böyle bir hız ile,

Veri transferindeki gecikmeler sıfıra indirilebilir.

Uzaktan kontroller mümkün hale gelebilir.

Bir doktor uzaktan kamera ile aletleri kontrol ederek ameliyat yapabilir.

Arabaları uzaktan kontrol edebilirsiniz. Hatta araçların kendi aralarında iletişim kurması ve trafiğin ona göre düzenlenmesi bile mümkündür.

Kısacası gecikme olmayacağı için her şeyi uzaktan kontrol etmek mümkün.

İnternetin hızı denilince sadece telefonunuzdan bir diziyi izlerken takılma olup olmadığıyla ilgili aklınıza sonuç gelmesin. İnternetin hızı bugün hiç donanım gerkemeksizin uzaktaki bir bilgisayarda oyunu çalıştırıp kendi ekranınızın önünde oyun koluyla kontrol etmenizi sağlıyor. 6G hayatımıza girdiği zaman bakalım ne gibi teknolojiler türeyecek.