Mi Charge Turbo Nedir?

Xiaomi şirketi, son zamanların parlayan Çinli şirket, yeni şarj teknolojisini tanıttı. Bu şarj teknolojisi kablosuz ve çok hızlı bir süre içerisinde 4000mAh bataryayı doldurabiliyor. Şarj süreleri gerçekten kısalıyor. Mi Charge Turbo teknolojisini kısaca tanıyalım.

Mi Charge Turbo

Yapılan tanıtımda Mi Charge Turbo teknolojili ürün, kablosuz olarak 4000 mAh bataryayı sadece 69 dakikada dolduruyor. Oldukça geniş bir batarya kapasitesi olan 4000 mAH bir saatten kısa süre uzun şekilde doldurulabiliyor. Bu inanılmaz bir hız.

Günümüzde 4000 mAh bataryanın çok fazla telefonda bulunmadığınız genelde 3500mAh civarında bataryaların kullanıldığını biliyoruz. Bu bataryanın kablosuz ve tam olarak 40 – 50 dakika arasında dolacağını söyleyebiliriz. Oldukça iyi bir istatistik.

Hangi telefonlar destekleyecek?

30 W kablosuz şarjı destekleyen bu teknoloji ilk olarak yeni tasarlanan Mi 9S 5G telefonda kullanılacak. Bununla birlikte Mi Mix 4 modelinde de 20W ile 30W arası kablosuz şarj desteği sunulacak ve bu teknoloji bu telefonu destekleyecek. Bakalım hangi telefonlara yayılacak.