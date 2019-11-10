iOS 13.2.2 Güncellemesi Düzeltilen Hatalar Listesi

Telefonunuzu iOS 12’e yükselttiyseniz bu güne kadar bir çok hata ile karşılaşmış olabilirsiniz. Son güncellemeler ile bu hatalar giderildi. Telefonunuzu hala güncellemediyseniz yavaş yavaş güncelleme yapmayı düşünebilirsiniz. Artık iOS 13 daha stabil. Son gelen güncelleme 13.2.2 Sorunuyla bir çok hata giderildi. Peki bunlar hangi hatalar?

İOS 13 hataları

RAM Sorunuyla birlikte uygulamaların arka planda kendi kendine kapanması sorunu giderildi. Artık uygulamalar daha stabil.

Bir armaa başlattığını da hücresel veri kopuyordu. Buna neden olan sorun giderildi.

Yine bazı durumlarda mobil İnternet kullanılmıyordu. Bu sorun düzeltildi.

Gönderilen maillerin okunmaması sorunu çözüldü. Gönderdiğiniz mailler karşı tarafa şifrelenmiş şekilde gidiyordu. Şifresi çözülme sorunu yaşandığında okunamıyordu.

Safaride kimlik istemi sorunu çözüldü. Artık Safaride daha stabil gezinebilirsiniz.

YubiKey Lightning bağlantılı aksesuarlarda şarj etmenin kesintiye uğradığı bir sorun çözüldü.

Yaşanan sorunların hepsi çözülmüş görünüyor. Yalnız sorunların eski güncelleme ile birlikte geldiğini unutmayalım. Yani her yeni güncelleme yeni bir sorun ortaya çıkarabilir. Bu güncellemeyi yapabilme telefonlar ise aşağıda listelendi.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri

