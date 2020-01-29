iOS 13.3.1 Güncellemesi Çıktı Yenilikler ve Güncellemeyi Alacak Cihazlar

Bu güncellemeyle birlikte bir çok yenilik gelirken ayrıca yaşadığınız hataların çoğu da gideriliyor. Bununla birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max telefonlarda ultra geniş bant seçeneğini kapatma imkanı geliyor. Gelin bütün detaylara bakalım;

iOS 13.3.1 güncellemesi iPad 13.3.1 güncellemesi

Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler. Bahsi geçen telefonlarda bu özelliği kapatmaya yarar.

İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu çözüldü.

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu giderdi.

“Uzaktaki Görüntüleri Yükle” seçeneği etkisiz hale getirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu artık yok.

Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu çözüldü.

FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu çözdü.

Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözüldü.

Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu çözüldü.

HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

Peki bu detayların yayınlandığı güncellemeyi hangi telefonlar alacak?

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)