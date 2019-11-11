Miui 11’e Bu Güne Kadar Olmayan Bir Özellik Gelecek

Xiaomi kullanıcılarının çok sevdiği arayüz Miui, son sürüm 11 olarak geçtiğimiz günlerde ülkemize de dağıtıldı. Yakın zaman içinde de bu Android arayüzüne yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme özellikle bir içerikle dikkatlerini üzerine çekiyor. Miui 11’e gelecek yenilik bakın hangisi.

Uygulama çekmecesi

iPhone kullananlar çok iyi bilir çünkü iPhone’da yani iOS işletim sisteminde daha önce başka bir seçenek bulunmadı. Bir uygulama çekmecesi yerine bütün uygulamalar ve simgeler telefonun ana sayfalarında yer aldı. Hepsini bulmak için ekranı sağa ya da sola kaydırmanız gerekiyor.

Bu özellik Miui gibi Android arayüzlerinde de bulunuyor. Xiaomi için ise işler değişiyor. Xiaomi, Çin’de bir kaç romda denediği özellikle arayüzüne uygulama çekmecesini getirmeyi planlıyor. Yani bunun anlamı, uygulamaların hepsi ana ekranda yer almayacak bir butonla ekstra bir sayfaya gireceksiniz ve burada bütün uygulamaları istisnasız göreceksiniz.

Bu yeni güncelleme sayesinde sadece en önemli uygulamaları ana ekranınıza eklersiniz ve daha hızlı bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Şunu da eklemek gerekiyor ki eski usul uygulama çekmecesiz ayar da telefonlarınızda olacak. Kullanıcı istediğini seçebilecek.