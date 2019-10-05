En İyi Telefon iPhone 11 Pro Max

Dünyayı sarsan bir tanıtım yapıldı. iPhone 11 serisini tanıtan Apple dünyanın en iyi telefonunu üretmiş oldu. Bu bizim fikrimiz değil anket ve araştırma sonuçlarından çıkan netice. Consumer Reports, dünyanın en iyi telefonu olarak iPhone 11 Pro Max modelini gösterdi. Özellikle en iyisini arayanlar için duyurulur.

iPhone 11 Pro Max telefon

iPhone’un 11 Pro Max modelini en iyi yapan özellikleri kısaca şu şekilde sıralandı;

Pil ömrü konusunda oldukça iyi.

Düşük MP değerli kameralarla nasıl daha iyi sonuçlar aldığını herkese gösterdi.

Gerçek bir suya ve toza dayanıklılık sertifikası. Genelde Apple bu konunun üzerinde durmazdı.

Daha sağlam bir cam teknolojisi kullanılıyor.

İşlemcisi tamamen yenilendi A13 işlemci ile düşük enerji tüketimi yüksek performans karşınızda.

Oldukça sağlam pili var

Yapılan testlere baktığınız zaman 40 saatten fazla dayanan bir pil söz konusu. Bu rakam diğer modeller için ulaşılamaz bir halde.

Kamera gece çekimlerinde çok iyi

Kamerayı incelediğinizde özellikle gece çekimlerinde çok iyi olduğunu göreceksiniz. Yapılan testler de bunu doğruluyor.

Yukarıdaki maddelerle birlikte test sonuçları dünyanın en iyi telefonunun şimdilik iPhone 11 Pro Max olduğunu gösteriyor.