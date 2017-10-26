iPhone’da Hücresel Veri İle Uygulama Güncelleme

App Store’dan yüklediğiniz uygulamaları normal şartlarda Wİ-Fİ kullanarak güncellersiniz. En azından telefon otomatik güncelleme yapacağı zaman Wİ-Fİ ağına bağlı olup olmadığınıza bakar. Eğer değilse varsayılan ayarlarla Wİ-Fİ ağı haricinde otomatik güncelleme yapmaz. Peki, hücresel veriyi kullanarak otomatik güncelleme yapmasına izin vermek için ne yapmalısınız?

Öncelikle şu yolu takip edin. Ayarlar – iTunes ve App Store yolunu taki edince karşınıza birkaç ayar değişikliği yapabileceğiniz ekran gelecek.

Bu ekranın en altında yer alan “hücresel veriyi kullan” seçeneğini aktif edin.

O seçeneği aktif ettiğiniz zaman telefonunuz genel anlamda şarj olurken uygulamalarınızı otomatik günceller.

Bu yolu kullanarak Wİ-Fİ ağı kullanmadan uygulamalarınızın otomatik güncellenmesini sağlayabilirsiniz.