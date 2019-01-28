Apple, iOS Güncellemesiyele Yine Üzdü

Bu blogta bir çok kez yazdığım gibi iOS güncellemeleri konusunda biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Güncelleme çıktı mı? Hemen yapmayın. En az iki ay bekleyin. Bu ifadelerimi sık sık okudunuz. Lakin Apple bu sefer herkesi şaşırttı. Apple fanları bile şaşkınlık içindeler çünkü iOS 12 aylar geçmesine rağmen hala stabil değil ve gerçekten saç baş yoldurtan problemlere sahip.

Amerika’da hizmet veren operatör firması Sprint, iPhone XR, XS, XS Max ve X modellerindeki iOS 12.1.3 güncellemesinde yaşanan ağ sorunları nedeniyle şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda abonelerine bildirim yaptı. Bununla birlikte AT&T aboneleri de aynı sorundan muzdarip olduklarını raporladı.

İşin ilginç tarafı şu ki örneğin iPhone XS 10000 – 13000 arasında bir fiyata sahip. Bu telefonun size bu problemi yaşatması ne kadar adil olabilir? Apple’ın sıkıntıyı gidermek için çabaladığı söyleniyor lakin bir şirket kendi yarattığı sıkıntıyı neden bu kadar uzun süre geçmesine rağmen çözemez. Zira bu işletim sistemini yazan da Apple bu hatanın sebebi de Apple, yoksa bu yeni cihazlar donanım tarafında mı sorunlu?