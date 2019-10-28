Twitter İçin Android Lights Out Modu Nedir?

Twitter’ın yeni özelliğini göstermek için karşınızdayız. Başlığı okuduğunuzda aslında ne olduğu anlaşılıyor fakat diğer uygulamalara göre farklı bir isim kullanılmaya çalışılmış. Android Lights Out modu Twitter’ın bildiğiniz karanlık modudur. Twitter’ın daha önceden kullanıma sunduğu gece moduna göre bildiğiniz siyah ekranlı olan moduda diyebiliriz.

Twitter Karanlık Mod

Twitter’da hali hazırda kullanılan gece modu özelliği, Twitter’ın karanlıkta gözleri yormadan okumaya izin verirken gece modu özelliği ayrıca pil tasarrufu da sağlayacak. Peki bu özelliği kullanmak için ne yapmalısınız?

Twitter karanlık mod nasıl açılır?

Twitter uygulamasını açmanız gerekiyor.

Profil fotoğrafınıza tıklayın.

Ayar butonuna tıklayın

Görüntü ve ses satırına girin.

Karanlık mod ile ilgili ayarları burada bulabilirsiniz.

Eğer gelişmiş bir karanlık mod ayarı hala size gelmediyse beklemeniz gerekecek. Güncellemenin yayılması uzun sürebilir Ya da telefonunuz karanlık modu desteklemiyorsa basit gece modunu kullanabilirsiniz.