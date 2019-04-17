Youtube Kalitesiz İçerikler Arka Plana İtiliyor

Youtube videoları ve kanalınız ile ilgili bir çok yazı yazdık. Youtube kanalınız geliştirmek için dünyaca kabul görmüş yöntemlerden bahsettik. Şimdi Youtube Algoritması yine değişiyor. Youtube yaptığı açıklamada kaliteli içeriği öne çıkarmak için iki farklı yöntem geliştiriliyor.

İlk önce hali hazırda var olan duruma bir bakalım. Bir videonun başarısı çok tıklanması, beğenilmesi, yorum atılması gibi kriterlere ölçülüyordu. Etkileşim ne kadr çoksa o kadar kaliteli sayılıyordu. İçeriği bir önemi yok. Clickbait bile olabilir. Başlık ilgi çekebilir ama içerik alakasızdır. Bu videolar bile başarılı olabiliyor. Lakin bundan sonra işler değişiyor.

Bir videonun başarılı olma kriterleri değişiyor. Youtube, 2 farklı kriter üzerinde çalışıyor. Artık ne kadar etkileşim olursa olsun videonun içeriği boşsa başarılı sayılmayacak ve arama sonuçlarında geriye itilecek. Youtube bu videoları önermeyecek. Peki bunun sebebi ne?

Geçtiğimiz çeyrekte Youtube izlenme oranları inanılmaz düştü. Bunun kalitesiz içerikler yüzünden olduğu tahmin ediliyor. İçerik boş oldukça insanlar Youtube’tan uzaklaşıyor.

Bununla birlikte rakiplerin çoğalması, oyun izleyicilerin artması ve Youtube ‘un bu konuda geri kalması Youtube Gaming gibi bir uygulamanın fişini çekmesi, Twitch’de oyun yayıncılığını artması ve çok izlenen yayınların Twitch üzerinden yayın yapması gibi sebeplerden Youtube izlenme oranları azaldı. Youtube ‘un yeni geliştirdiği algoritmanın yanında oyuncuları kendine çekecek yayıncılara destek vermesi gerekiyor.

Bununla ilgili Google Amca’ya bir fikrimizi iletelim. Youtube Adsense ilişkisini canlı yayına taşıyıp canlı yayın esnasında reklam gösterme işini yayıncının kontrolüne bırakın. Tv reklamı gibi reklam araları verebilsin. Bununla birlikte canlı yayında bağışla ilgili bir sistemi Youtube’a entegre edin. Sizden sonra oyun sektörüne giren Facebook bile yayıncılar için bağış imkanı getirmişken Youtube üzerinden oyun izlemenin ne avantajı var?