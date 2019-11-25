Google Chrome Mobil Sürümünde Değişiklikler Olacak

Android ve iOS kullanıcıları için Chrome yenilenecek. Geliştirici sürümünden iki farklı yenilik dikkat çekiyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Elbette daha fazlası zaman içinde gelecektir. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği, beraber mi yoksa ayrı ayrı mı geleceği bilinmiyor.

Sekme tasarımı değişiyor

Chrome mobil sürümde sekme tasarımını bilirsiniz. Açtığınız sekmeler kaç tane ise onu gösterir şekilde bir kısımda yer alır. Bu tasarım biraz değişiyor. Artık sekmeler ayrı şekilde görülecek. Hangisine geçeceğinizi kolayca belirleyebildiğinzi gibi kapatmak ya da kapatmamak konusunda daha kolay fikir sahibi olabileceksiniz.

Adres satırında değişiklik

Göreceğiniz bir diğer yenilik ise adres satırının yerinin değişmesi olacak. Adres satırı ekranın en üstüne gidecek. Mikrofon simgesi yani sesli algılama özelliği de onunla birlikte taşınıyor. Bununla birlikte eskiden olduğu gibi en çok ziyaret ettiğiniz siteler de hemen alt kısımda yer alacak.