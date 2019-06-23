Chrome Güvenliği En Üst Düzeye Çıkarıyor

Suspicious Site Reporter Google’ın Chrome için yayınladığı yeni eklentisi devreye girdi. Yeni enlentiyi mağazadan indirip kullanabilirsiniz. Bu yeni eklenti sayesinde kötücül siteleri daha kolay rapor edebileceksiniz.

Suspicious Site Reporter nedir?

Chrome üzerinden gezindiğiniz siteyi Google’a şikayet etmeye yarayan bir eklenti olarak hayatımıza girdi. Peki bu eklentiyi neden kullanmalısınız?

Herhangi bir sitenin zararlı yazılımlara sahip olduğunu hissederseniz ya da farkederseniz adres satırına yeni eklenen bayrak butonu sayesinde bunu Google’a rapor edebiliyorsunuz. Hem de sitenin bütün kodlarını gönderme imkanınız bile var. Bir çok site kodları arasında zararlı kodlar barındırıyor. Bu durumda zararı ziyaretçi görüyor. Eğer Google’a kodlarla birlikte engellerseniz Google’ın bu siteyi arama motoru sonuçlarından çıkarmasını sağlayabildiğiniz gibi bu siteye Chrome ile girilmesini dahi engelleyebilirsiniz.

Bu eklentinin gerçekten işe yarayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten zarar vermek isteyen siteleri engellemek için en hızlı yol. Ayrıca şüpheli internet sitelerini Google’a bildirmek için bu kadar kısa bir yol daha önce olmamıştı.

Akıllara takılan tek soru, bu sistemin bazı sitelerin rakipleri tarafından kötüye kullanılabileceğiz. Ddos saldırıları gibi bir sitenin sürekli şikayet edilmesi konusunda nasıl bir önlem alınacak emin olamadık. Zira zararlı olmasa bile Google’a sürekli giden bir bildirimin sonucunu merak ediyoruz.