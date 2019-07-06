Facebook Sayfasını ve Instagram Sayfasını Birbirine Bağlama

Facebook ve Instagram’ın işleri kolaylaştıran bir yönü var. İkisi de bir biriyle entegre çalışabiliyor. Yani bir paylaşım yapacaksınız. Bunu Instagram’dan yaparken daha sonra Facebook sayfanızda da aynı şeyi paylaşmanıza gerek yok. Entegre olmaları nedeniyle Instagram’da paylaştığınız şey aynı şekilde Facebook sayfanıza da yükleniyor. Ama bunun için bilmeniz gereken birşey ve yapmanız gereken bir kaç bağlantı işi var.

Facebook sayfayla Instagram Sayfasını Entegre Etme

Bilmeniz gereken şey şu ki iki sayfanın da aynı türde olması gerekiyor. Birisi web geliştirici gazeteci, içerik üretici türünde olup diğer normal işletme sayfası olursa bağlantı sağlanmıyor.

Daha basit bir şekilde açıklayayım. Facebook profiliniz üzerinden bir sayfa oluşturdunuz. Bu sayfanın kategorisini eğlence yaptınız. Bu sizin işletme sayfanız kabul ediliyor. Instagram sayfanızı da işletme hesabınıza geçirmeniz lazım. İçerik geliştirici hesabı yapsanız dahi bağlantı sağlanmaz.

Nasıl yapılır?

Instagram üzerinden ayarlara gidin.

Hesap satırına tıklayın.

Bağlı hesaplar satırına tıklayın.

Facebook satırından hesabınızı bağlayın.

Daha sonra şurada paylaş kısmından sayfanızı seçin.

İşlem bu kadar. Yukarıda anlattığım gibi iki sayfada işletme hesabı olmazsa sanki sayfaya bağlanmış gibi görünür ama asıl Facebook profilinizle bağlantı kurar. Paylaşımlarınız sayfaya değil Facebook profilinize gider.