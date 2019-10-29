iOS 13.2 Yayınlandı Gelen Değişiklikler Neler?

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 13 için yeni bir sürüm yayınlandı. Bu sürüm genelde hata düzeltmeleri içerse de bazı seveceğiniz özellikleri de içinde barındırıyor. Özellikle iOS 13’lü cihazlarda kameradan daha çok performans bekleyenler iOS 13.2 güncellemesini daha çok sevecek. İşte iOS 13.2 güncelleme detayları;

Deep Fusion

Bu özellik, orta ve düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha iyi görünmesinmi ve net çıkmasını sağlıyor. Bu özellik iOS 13.2 ile birlikte bütün cihazlara verilmiş durumda. Telefonlarda en çok şikayet ettiğiniz hususlardan birisi biraz karanlık olunca fotoğrafın kötü çıkması. Apple bu işi aşmış görünüyor.

Yeni emojiler

iOS 13.2 ile birlikte gelen bir başka değişiklik yeni emojilerin eklenmiş olması. Artık mesajlaşma esnasında daha fazla emoji seçeneğiniz var.

Siri daha güvenli

Siri’nin güvenlik sorunları giderildi. Ses kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili kısımlarda artık kullanıcı daha fazla güvenlik adımı atlamalı. Bununla birlikte güncelleme notlarında görüntülenen diğer değişiklikleri de şu şekilde sıralayabilirsiniz.

Airpods mesajları seslendir özelliği eklendi.

Airpods pro desteği geldi

Homekit güvenli video

Homekit özellikli yönelticiler

Güvenlik güncelleştirmesi

Güncellemenin 530MB boyutunda olduğunu ekleyelim.