Tarayıcı uzantıları, dijital pazarlama için çok kullanışlı araçlar olabilir. Ancak sayılarının çokluğu dikkate alındığında, doğru uzantıları bulmak zaman alan zor bir işe dönüşebilir. Size yardımcı olmak için, dijital pazarlamacıların işlerini kolaylaştıracak en iyi sekiz uzantıyı seçtik ve aşağıda listeledik.

Başlamadan önce, bu uzantıların tamamının Google Chrome ve varyantları üzerinde çalıştığını belirtelim. Ancak hemen hepsinin Mozilla Firefox üzerinde çalışan bir sürümleri de bulunuyor. Yani hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, bu uzantılardan yararlanarak pazarlama faaliyetlerinizi çok daha verimli ve etkili hale getirebilirsiniz.

Boomerang

Gmail için geliştirilen bir uzantı olan Boomerang, eposta pazarlama kampanyalarının daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlıyor. Bu uzantı ile önceden hazırladığınız eposta şablonlarını istediğiniz bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderebilirsiniz. Dahası, uzantı, eposta takibi de yapabiliyor; yani mesajınızın tam olarak ne zaman okunduğunu görebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj zira mesajınızı okuyan potansiyel müşterilere zaman kaybetmeden ulaşabilir ve satış gerçekleştirme olasılığınızı artırabilirsiniz.

Supercharge Gmail

Clearbit Connect tarafından geliştirilen bu uzantı, şirket çalışanlarının eposta adreslerini bulabilmenizi sağlıyor. Eposta üzerinden yürütülen pazarlama kampanyaları etkili olabilir ancak önce eposta gönderebileceğiniz kişileri, yani potansiyel müşterileri bulabilmeniz gereklidir. Supercharge Gmail, bu işi çok kolay bir hale getiriyor ve Gmail’e entegre olarak çalışıyor. Platform, dünyadaki en büyük eposta veri tabanlarından birine sahip ve herhangi birinin eposta adresini 5 saniye içinde bulabileceğini iddia ediyor. Üstelik size bir eposta gönderen kişiler hakkında da otomatik olarak bilgi edinip bunları görüntülüyor.

Bitly

Hiçbir potansiyel müşteri uzun bir web adresini ziyaret etmek istemez. Dijital pazarlamacılar, kısa web adreslerinin önemini bilir: Özellikle de pazarlamaya çalıştığınız ürün veya hizmeti barındıran kısaltılmış adresler, tık sayınızı kayda değer oranda artırabilir. Bitly, tam olarak bunu yapıyor; onu kullanarak her web adresini kısaltabilir ve potansiyel müşterilerinize özel bağlantılar gönderebilirsiniz. Üstelik kısaltılmış adresler, arama motorları tarafından daha kolay endekslenir.

Google Analytics URL Builder

En iyi web sayfası bağlantılarını yaratsanız bile, onları halen takip edip içeriğinizin ne kadar ilgi çektiğini görebilmeniz gerekir. Google Analytics URL Builder, tam olarak bu işe yarıyor. Bu uzantı ile web sayfalarınızdaki tüm bağlantıları etiketleyip takip edebilir, onları nasıl optimize edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Uzantı, web sayfası bağlantısını otomatik olarak yaratıp adreste sadece küçük harflerin bulunmasını da sağlayabiliyor.

Save To Pocket

Dijital pazarlama için uzun araştırmalar yapmanız gerekir, bu da yüzlerce web sitesini ziyaret edeceğiniz ve binlerce içeriğe göz atacağınız anlamına gelir. Bu kadar çok materyal arasında kafanız karışabilir ve sizin için çok önemli olacak bilgi kaynaklarının adresini unutabilirsiniz. Save To Pocket, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bu uzantı ile ilginizi çeken her içeriği ileriki bir tarihte okumak için kaydedebiliyorsunuz. Bir saat boyunca araştırma yapın, dikkatinizi çeken her şeyi Pocket’a kaydedin ve dilediğiniz zaman göz atın.

Similar Sites

Etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için, rakiplerinizin ne yaptığını da takip etmeniz gerekir. Belirli bir ürün veya hizmetin alternatiflerini görebilmek, normalde oldukça zaman alan ve uğraştıran bir iştir. Similar Sites ise bunu son derece kolay hale getirir: Herhangi bir web sitesini ziyaret ediyorken bu uzantıyı kullanarak o web sitesine benzer her siteyi listeleyebilir, yani tüm rakiplerinizi kolayca görebilirsiniz. Similar Sites, zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir uzantı.

Buffer

Dijital pazarlama taktiklerinin başarılı olması için sosyal medyayı kullanmak bir zorunluluktur. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için birden çok platforma aynı anda mesaj göndermeniz ve her birini tek tek takip etmeniz gerekir. Buffer, sizi tüm platformları tek tek ziyaret etme zorunluğundan kurtarıyor. Bu uzantı ile Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi platformlara aynı anda mesaj gönderebilir hatta içeriğinizin belirlediğiniz bir zamanda otomatik olarak yayımlanmasını sağlayabilirsiniz.

Window Resizer

Hazırladığınız içeriğin her ekran boyutunda sorunsuz bir şekilde görüntülenebilmesi gerekir. Yani örneğin 1920×1080 çözünürlükte harika gözüken bir içerik, cep telefonlarının küçük ekranlarında da aynı şekilde görünmelidir. Normalde bunu kontrol etmek için oldukça uğraşmanız ve değişik çözünürlükler arasında gidip gelmeniz gerekir, ancak Window Resizer kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu basit ancak kullanışlı uzantı, farklı ekran boyutlarını kolayca test edebilmenizi sağlıyor. Tarayıcı pencerenizi küçültüp büyülterek, farklı çözünürlüklerde içeriğinizin nasıl göründüğü anlayabilmeniz mümkün oluyor.

Tüm bu uzantılara ek olarak, web hasadı (web scraping) için VPN ve Proxy servislerinden yararlanabileceğinizi de belirtelim. Web hasadı, bir web sitesinden pazarlama amaçlı bilgi toplamak için kullanılan bir yöntemdir ve belirli bir siteye kısa süre içinde çok sayıda istek gönderilmesini gerektirir. Toplanan bilgiler paha biçilmez niteliktedir zira farklı müşteri ve yaş gruplarının tercihlerini görebilmenizi sağlar. Ancak çoğu web sitesi bu işlemi engellemek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntem ve engelleri VPN veya Proxy kullanarak atlatabilir ve pazarlama için büyük önem taşıyan bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için VPN nedir? isimli makalemizi okumanızı öneririz. VPN ve Proxy servisleriyle IP adresinizi ve coğrafi konumunuzu sanal olarak değiştirip, belirli bir içeriğin belirli bir ülkede nasıl görüntülendiğini de görebilirsiniz.