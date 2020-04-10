Eğer Wifi kullanmıyorsanız varsayılan olarak telefonlar güncellemeler kapalı şeklinde gelir. Bunun sebebi kullanıcının istemediği veri transferine sebep olmamaktır. Örneğin bir oyun büyük bir güncelleme aldıktan sonra oyun içinden 500Mb gibi bir dosya indirecekse, bunu uygulama mağazası üzerinden en az 100Mb şeklinde yaptırıyor. Daha sonra oyun içinden güncelleme devam ediyor. Bu şekilde olduğunda kullanıcı bu uygulama mağazası güncellemesini yapmak istemeyebiliyor. Bu nedenle telefonlar eğer Wifi yoksa otomatik olarak güncellemeyi kapatabiliyor. Peki bu durumda güncellemeyi nasıl yapacaksınız.

Otomatik güncellemeyi elle açın

Bunu spesifik olarak bir uygulama için bile yapabilirsiniz. Sizin için gelecek güncelleme önemliyse ve derhal yapılsın istiyorsanız aşağıdaki yolu takip ederek sadece ilgili uygulama için otomatik güncellemeleri açabilirsiniz.

Google Play Store’u açın.

Uygulamalarınıza gidin.

İlgili uygulamayı bulun.

Uygulama sayfasına girdiğiniz zaman sağ üst köşede yer alan 3 noktaya tıklayın

Otomatik güncelleme seçeneğine tıklayın.

Görselde Pubg Mobile örneği verilmiştir.

Ya da otomatik olarak değil de her seferinde kendim yaparım internet durumuma bağlı olarak diyorsanız, bu seçeneği açmayarak güncelleme geldiğinde bu sayfayı ziyaret edin ve güncelle butonuna basın. Yukardaki resimde gördüğünüz Open kısmı güncelleme varken değişecektir.

App Store için de benzer yol

Yine uygulamanın sayfasına gittiğiniz zaman orada otomatik indirmeleri etkinleştir seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Bu sayede her güncelleme geldiği zaman otomatik olarak Wifi olmasa bile güncellemeyi yapacaktır.