Whatsapp QR Kod ve Durum Güncellemeleri

Whatsapp’a yakın zaman içinde iki yeni harika özellik gelecek gibi görünüyor. Bu özelliklerden biraz bahsedeceğiz. Yeni güncellemesini alan WHatsapp’ta ortaya çıkan bir kaç satır kodla birlikte bir sonraki güncellemelerden birinde hayatımıza girecek iki farklı özellik ortaya çıktı. Bunlardan bahsedelim;

QR Kod İle Profil Paylaşma

Aslında bu özelliğin ne işe yarayabileceğiyle ilgili çok fazla fikir yok. Çünkü telefonunuza bir numara eklediğiniz zaman zaten o insanın profiline erişme imkanınız oluyor. Elbette kendisinin izin verdiği kadar. Yanınızdaki insan sizin QR kodunuzu taradığında sadece numara eklemesine mi gerek kalmayacak? Burası anlamadığımız bir kısım. Yoksa Whatsapp’ın numarasız kullanılabilen bir kısmı mı ortaya çıkacak? Zira yakın zaman içinde bütün Facebook mesajlaşma uygulamalarının tek bir yerde birleşmesi söz konusu.

Whatsapp Durumlarınızı Facebook Hikayelerde Paylaşma

Whatsapp ve Facebook, ikisi birden hikaye paylaşımına sahip uygulamalar. Birbirleriyle etkileşimde olsalardı iyi oldur değil mi? Bu özellik yakın zaman içinde geliyor. Whatsapp’ta paylaştığınız durumunuzu artık Facebook hikayelerinizde de paylaşmanız mümkün olacak. İki farklı uğraş sergilemek gerekmeyecek ve bu işlem çok daha hızlı olacak.

Ama güvenlik açısından nasıl olacak bilinmiyor. Zira Whatsapp, numaranıza özel bir profil ve insanlar Whatsapp profilinizi numaranız olmadan nasıl görecek?