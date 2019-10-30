Chrome’da Karanlık Mod Nasıl Aktif Edilir?

Chrome’un 78. sürümüyle beraber tarayıcıya karanlık mod, diğer isimleriyle dark mode ya da gece modu özelliği eklendi. Ayarı yapmak oldukça basit. Bu yazıda Chrome’un bu ayarını nasıl yapacağınızı ve faydalarını anlatacağız.

Chrome karanlık mod nasıl aktif edilir?

Bunun için yapmanız gerekenler sırasıyla şu şekilde;

Chrome’u 78. sürüme güncelleyin. Güncellemeyi bilmiyorsanız bu yazımıza bakın. Daha sonra tarayıcınız yeninden başlayacak. Adres satırına chrome://flags/#enable-force-dark yazın ve enter tuşuna basın aşağıdaki ekrandaki ayara gideceksiniz. Enabled seçeneğini seçin.

Bu işlemden sonra yine bir uyarı belirecek ve relaunch demeniz gerekecek. Yani tarayıcıyı yeniden başlatacak. Daha sonra bütün internet sitelerinin koyu moda geçtiğini göreceksiniz. Lakin bazı internet siteleri belirli bölgelerdeki renkleri özellikle ayarlamadıysa. Özellikle ayarlanan renkler ayarlandığı gibi görünebilir.

Peki bu özellik ne işinize yarayacak? OLED ekranlı laptoplar artık daha az enerji tüketecek. Bununla birlikte gece çalışanlar bu özellik sayesinde artık bilgisayar başında daha az yorulacak. Genel kullanımda gözleriniz daha az rahatsız olacak.