Google Play Store uygulama yüklenmiyor sorunuyla karşılaşıyorsanız bu yazıdaki çözüm önerileri sayesinde hatayı ortadan kaldırmanız mümkün.

Google Play Store üzerinden uygulama indirirken “İndirme bekleniyor”, “Google Play Store Uygulama Yüklenmiyor” gibi hatalarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Android akıllı telefon kullanan bütün kullanıcılar bu hata yazısını mutlaka görmüştür. Üstelik siz bekledikçe bu sorun çözülmez ve yüklemeniz gereken uygulama asla yüklenmez. Dilerseniz hemen çözüm yollarına geçelim.

Google Play Store Ön Belleği Nasıl Temizlenir?

Google Play Store dahil olmak üzere bütün uygulamalar verileri ön belleğe kaydediyor. Belirli bir zaman geçtikten sonra uygulamaların ön belleği dolmaya başlıyor. Sonra da yavaş çalışması kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle uygulamaların ön bellek ve verilerini temizlemek telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. İşte uygulamanız gereken işlemler:

Telefonunuzun Ayarlar kısmına gidin.

Ardından Uygulamalar kısmına tıklayın.

Ekrana gelecek olan Uygulamalar sekmesinden Uygulamaları Yönet seçeneğini seçin.

Google Play Store uygulamasına tıklayın.

Karşınıza iki seçenek gelecektir; verileri temizle ve ön belleği temizle.

Ön belleği temizle seçeneğini işaretleyin.

“Ön bellek silinsin mi?” şeklinde bir onay ekranı gelecektir.

Tamam diyerek son onayı verin.

Google Play Store Verileri Nasıl Temizlenir?

İşlemler bir önceki çözüm önerisiyle son adıma kadar aynı yolu izliyor. Tekrar inceleyelim:

Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar’a gidin.

Ardından Google Play Store uygulamasına gelin.

Uygulama ayrıntılarına tıklayın.

Zorla durdur düğmesine dokunun.

Son olarak Verileri Temizle yazısına tıklayın.

Onay ekranından onaylamayı unutmayın.

Google Play Store uygulama yüklenmiyor sorununuz nihayet çözüldü.

Google Play Store Sürüm Güncellemesi Nereden Kontrol Edilir?

Uygulama indirme işlemini tekrarlamadan önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebileceğiniz bir yöntem bulunuyor. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Google Play Store uygulamasına gidin.

Profil kısmına tıklayın.

Karşınıza bir sayfa gelecektir. Buradan Ayarlar’ı seçin.

Hakkında kısmına tıklayın.

Play Store Sürümü kısmına tıklarsanız size uygulamanın güncel olup olmadığının bilgisini verecektir.

Güncel olduğundan emin olduktan sonra Anladım yazısına tıklayarak çıkabilirsiniz.

Android’in en sık yaşanan sorunlarından biri olan “Google Play Store uygulama yüklenmiyor” çözümlerini aktardığımız yazımızın sonuna geldik.

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