Apple Watch Otomatik Antrenman Bildirimlerini Kapatmak

Apple Watch, özellikle spor aktivitelerinde işinize yarayabilecek cihazlardan bir tanesi. Siz spor yapmaya başladığınız zaman bunu algılayarak size çeşitli istatistikler sunduğu gibi daha sonradan sizi spor yapmanız için bile uyarabiliyor. Kullanıcısına bu tür bildirimler atan saat, bazen kullanıcısını sıkabiliyor. Peki bu tür bildirimleri görmek istemiyorsanız Apple Watch’u sadece saati ve diğer bağlantı özellikleri için kullanmak istiyorsanız bildirimleri kapatabilirsiniz.

Apple Watch Spor Bildirimlerini Kapatma

Apple Watch ayarlarına giriniz.

Genel ayarlar satırından ilerleyin.

Egzersiz kısmına girin.

Başlangıç Egzersiz Bildirimini kapatabilirsiniz.

Bitiş Egzersiz Bildirimini kapatabilirsiniz.

Bu yöntemle spor yaptığınızda ya da saatiniz yapmanız gerektiğini düşündüğünde sebep her ne olursa olsun saatiniz size bildirim göndermeyecek. Apple Watch Bildirimleri kimi zaman uygunsuz yerlerde de gelebiliyor. Kimi zaman sizi gerçekten rahatsız edebiliyor. Bu gibi istenmeyen durumlar için Apple Watch Egzersiz Bildirimlerini kapatın.