Twitter Sahte Takipçlerinizi Bulun

Twitter, takipçilerinizin gerçek kişi mi yoksa sahte hesap mı olduğunu merak ediyor musunuz? Bunu tespit etmek için bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. Sahte hesaplar hesabınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun için şimdiden kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Twitter Audit

http://www.twitteraudit.com/ bu adresten siteye gidin. Kullanıcı adınızı yazın. Audit butonuna basın. Yapmanız gereken başka birşey yok. Bu tarama sizlere sahte hesaplarınız hakkında bilgi verecektir.

CircleBoom

Bir de ücretli alternatif sunalım. Bu siteye https://circleboom.com/ adresinden girin. Ardından hesabınızla giriş yapıp ödeme planınızı oluşturun. The Circle altında Fake Spam kısmına giriş yapıp hesabınızdaki spam hesapları ve sahte hesapları kontrol edebilirsiniz.

Neden sahte hesapları silmelisiniz?

Hesabınızın sağlığı açısından sahte hesapların sizi takip etmemesi önemli. Çünkü diğer kullanıcılar bunları farkettiği zaman prestijiniz düşer. Sahte hesaplarla dolu hesabınız ilgi çekmeye bilir ve insanlar sizi takip etmekten vazgeçebilir.

En önemli sebep ise zaten sahte hesapların takip ettiği hesaplarda etkileşim düşük olacaktır.