App Store’dan Kaldırılmış Uygulamayı Telefona Tekrar Kurmak

iPhone, Android kadar özgürlük sunmadığı için markette olmayan bir uygulamayı kurmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Bu işleme de Jailbreak adı veriliyor. Bu yazıda bundan bahsetmeyeceğiz. Farklı bir senaryo üzerinden App Store’da daha önce var olan ama daha sonra kaldırılmış uygulamayı telefonunuza tekrar Jailbreak yapmadan nasıl yüklersiniz konusundan bahsedeceğiz.

Bunun için bir kaç şeye ihtiyacımız var;

Uygulamanın birinin telefonundan yedeklenmiş olması gerekiyor. Ücretliyse sadece sizin telefonunuzdan yedeklenmiş olması şart. iTunes’a bağlanacağınız ve telefonu yedekleyeceğiniz için bilgisayara ihtiyacınız var.

Bir kaç açıklama yapmakta fayda var. App Store’dan kaldırılmış olan uygulama hala telefonunuzda olması gerekiyor. Ya da daha önceden bu uygulamayı yedeklemiş olmanız gerekiyor. Uygulama telefonunuzdaysa ve daha sonra kullanacağınızı düşünüyorsanız mutlaka yedeklemesini yapın.

Silinen uygulama telefonunuzda yok ve onu tekrar yüklemeniz gerekiyor. Sizin veya çevrenizdeki birinin yedeklemesi gerekiyor. Eğer daha önce o uygulamayı kullandığından emin olduğunuz biri varsa yedekleyip yedeklemediğini sorun. Yedeklediyse aşağıdaki yöntemi uygulayın.

Yedeğin olduğu bilgisayarda iTunes programını açınız.

Yedeklenmiş uygulamalar: Müzikler > iTunes> iTunes Media> Mobil Uygulamalar yolunu takip ederek bulunabilir.

Bu aşamadan sonra isterseniz yedeği kendiniz ayrıca maille gönderebilir ya da farklı bir yere alabilirsiniz.

Uygulamanın yedeğini aldınız ve kendi bilgisayarınızda kurmak istediniz. USB depolamaya yedeği atma seçeneğiyle ilerleyelim.

Kendi bilgisayarınızda iTunes’u açıp yedekli uygulamayı Mobil Uygulamalar kısmına bırakın.

Uygulamanız hemen görünmeyebilir. iTunes’u yeniden başlatma seçeneğini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlayıp sekronize edin.

Uygulamalar sekmesinden yeni yükleyeceğiniz uygulamayı bulun.

Yükle – Uygula yolunu takip edin.

Bu işlemle birlikte iPhone ya da iPad cihazınıza App Store’da olmayan yani herhangi bir şekilde kuramayacağınız bir uygulamayı kurmayı gösterdik.