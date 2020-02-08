App Store’dan Satın Alınan Uygulamayı Mac’te Kullanmak

Apple, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Şüphesiz bu şirketin bu kadar büyümesi ve kemik kitlesini oluşturmasının sebebi var. Bu yazıda o adımlardan birini göreceğiz. Apple, yakın zaman önce bir karar alarak Mac App Store üzerinden aldığınız bir uygulamayı başka ücret ödemeden telefonunuza da indirebileceğinizi açıkladı. Ya da tam tersi, App Store’dan telefonunuz için aldığınız uygulamayı varsa bilgisayar sürümünü de ücretsiz indirebileceksiniz.

Gelitiricilere bildirim yapıldı

Geliştiricilere durum için hazırlık yapmaları konusunda bildirim yapıldı. Temelde müşteri odaklı olan bu adım zaten aynı olan sadece platformları farklı olan uygulamayı 1 kez satın almanıza yarayacak. Geliştircilerin bu durum elbette hoşuna gitmeyecek. Zira daha önceden telefonunuz için aldığınız uygulamayı Mac’te kullanmak için bir kez daha satın almanız gerekiyordu.

iPhone’daki uygulamayı Mac’te ücretsiz kullanma

Peki bunu nasıl yapacaksınız? İhtiyacınız olanları sıralıyorum;

iPhone, iPad vs bir mobil cihaz. Mac bilgisayar. Bir adet Apple hesabı. Aynu hesaptan giriş yapılmış olması gerekiyor.

Mac’te ve mobil cihazınızda aynı Apple hesabıyla giriş yapın. Hem mobil cihaz hem de Mac sürümü olan bir paralı uygulama bulun. Telefonunuzdan satın alın. Mac’te App Store’a girin. Aynı uygulamayı aratın. Uygulamanın indirilebilir olduğunu göreceksiniz.

Unutmayın! Uygulama aynı uygulama aynı geliştiricinin olmalı.