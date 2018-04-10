Bu Öğe Ülkenizde Kullanılamıyor Sorunu Çözümü – Google Play

Henüz ülkemiz için yayınlanmamış ya da sadece belli ülkelerde yayınlanmış Google Play oyun ve uygulamalarını indirmek için bir yöntem var. Bu yöntem daha önce VPN kullanarak yapılıyordu. Lakin Google Play’e yeni gelen bir özellik sayesinde artık resmi olarak yapılabilecek. Ülkemizde yayınlanmamış oyun ve uygulamalarda “bu öğe ülkenizde kullanılamıyor” ibaresini görmeyen yoktur. Bunun çözümünü anlatıyoruz.

İlk önce uyarmalıyız ki ülke ayarı yapmak şuan herkese sunulan bir özellik değil ama yakın zaman içinde bütün dünyada yayınlanacak. İkinci olarak bu ayarı bir kez yaparsanız 365 gün yani bir sene beklemek zorunda kalabilirsiniz. Google baştan uyarıyor. Bu nedenle ayarı değiştirirken oldukça dikkatli davranın. Ya da farklı bir Google hesabı açıp onun için bölge ülke ayarı yapın.

Play Store’u açın Sağ menüden Hesap satırına dokunun. Ülke ve profiller seçeneğini seçin. Yeni ülkenizi seçin.

Yeni ülkenizi seçerken elbette istediğiniz uygulama yada oyunun yayınlandığı ülkeyi seçin. Zira başka bir ülke seçerseniz ve içerik orada da yayınlanmamışsa hala erişiminiz olmaz.

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