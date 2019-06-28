Telefonunuzdan Kullanmamanız Gereken Pin Kodları

Pin kodu, hattınızı güvenliğe alan 4 haneli bir sayıdır. Hattınıza özeldir ve eğer kullanıyorsanız telefonu kapatıp tekrar açtığınızda 1 kez karşınıza çıkar. ESET’ten yapılan açıklamaya göre insanların %26’sı aynı pini kullanıyor. Bu durumda siz de bu pinleri kullanıyorsanız cihazınız tehlikeye girebilir.

Hangi Pinler çok kullanılıyor?

0000

1004

1010

1111

1122

1212

1234

1313

2000

2001

2222

4444

3333

4321

5555

6666

6969

7777

8888

9999

En çok kullanılan bu pinlerden birini kullanıyorsanız telefonunuzu kaybettiğinizde kilidin açılmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Çünkü hırsızlar bunu biliyor.

Güvenlik durumu

Aslında pini doğru girmek için insanın 3 deneme hakkı bulunuyor. Öbür türlü telefon puk kodunu girene kadar kilitleniyor.

Bununla birlikte ESET akıllı telefonları hesaba katmıyor. Telefonların yarısından fazlası parmak izi koruyucuyla korunuyor. Bu güvenliği arttırırken ayrıca kullanıcı için kolay erişim de sağlıyor. Bu açıdan parmak izi okuyucusu olan bütün cihaz kullanıcılarının çoğu bu güvenliği etkileştirmiş durumda.

Parmak izi okuyucusu olmayanların büyük bir kısmı da doğru, herhangi bir güvenlik önlemi kullanmıyor. Kaydır aç seçeneğiyle telefonu kullanıyor. Bu açıdan pinin önemi artıyor.

Pininizi değiştirin

Eğer bu pinlerden birini kullanıyorsanız mutlaka değiştirin. Önemli tarihleri kullanmayın ya da sıralı halde pin girmeyin.