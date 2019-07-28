USB Hata Ayıklama Nedir Ne İşe Yarar?

Adına bakınca oldukça karmaşık görülüyor değil mi? Android işletim sistemli cihazlarda sık sık karşılaştığınız bu terim, nedir ne işe yarar basit bir şekilde bakacağız. Bazı cihazlarda USB hata ayıklama terimini USB Debugging şeklinde de görebilirsiniz.

USB hata ayıklama nedir?

USB hata ayıklama seçeneği Android’in geliştirici seçenekleri altında bulunan ileri düzey bir özelliktir. Yani telefonu basit şekilde kullananlar için gereksiz bir ayar olup belki bu ayarı ömürleri boyunca görmemiş olanlarda vardır. USB hata ayıklama temelde telefonunuzun ileri düzey işlemler için bilgisayarla bağlantı kurmasını sağlar. Telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayara bağladınız, bu iletişim kurmanızı sağlar ama yine basit düzeyde, eğer telefonla ilgili rom yükleme, yazılım atma ve diğer işlemler yani ileri düzey işlemler yapacaksanız USB hata ayıklamayı açmanız gerekir.

İleri düzey işlemleri yapmak için telefonun içerisinde zaten var olan bazı işlevleri açar. Bu sayede ileri düzey işlemler yapabilirsiniz. Bilgisayar, USB hata ayıklama açık olmazsa telefonunuza karmaşık komutları gönderemez çünkü telefonun alma yetkisi kapalıdır.

Buradan anladığımız üzere USB hata ayıklama bir hata ya da benzeri bir şeyden kurtulmak için kullanılmaz, ileri düzey komut gönderme ve iletişim seçeneklerini açmak için gereklidir.

USB hata ayıklama nasıl açılır?

USB hata ayıklama telefonu basit şekilde kullanan kullanıcıların işine yaramayacağından bunu açmanıza gerek yok. Rom atacaklar, ya da herhangi bir yazılım atacak olanlar, geliştiricilerin bunu açması gerekiyor. Bunun için ayarlar kısmından telefon hakkında kısmını bulabilir ve buradan geliştirici seçeneklerini aktif edebilir ve de usb hata ayıklama seçeneğini bulabilirsiniz.