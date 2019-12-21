Galaxy Note 10 Hard Reset (Master Reset) Nasıl Atılır?

Samsung’un amiral gemilerinden birisi olan Galaxy Note 10 için wipe seçeneğinden bahsedeceğiz. Bu seçenek telefonun bütün verilerini sıfırlayacak ve işletim sistemiyle telefonu ilk haline döndürecektir. Bu yöntemin kullanılmasının asıl sebebi telefon bozuldu, virüs bulaştı, sorun çıkartıyor, temiz kurulum yapmak isteniyor şeklinde sıralanabilir. Normal sıfırlamadan farkı daha fazla şeyi sıfırlaması ve arkasında iz bırakmamasıdır.

Özellikle yazılımsal özellikler bozulduğu zaman bu yöntem tamamen sıfırlamaya zorladığı için çözüm olabiliyor. Gelin adım adım nasıl yapılacağını anlatalım. Dikkat! BU yöntem telefonunuzdaki her şeyi silecektir. Android’in kurulum dosyası kalacak açıldığında ordan sıfırdan kurulum yapılacaktır.

Galaxy Note 10 hard reset

Cihazı kapatın.

Ses Açma ve Güç tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Galaxy Note 10 logosu göründüğünde, iki düğmeden de elinizi çekin.

Galaxy Note 10’unuz kurtarma moduna girecektir. Açılmasını bekleyin. Renkli yazılarla yazılmış bir ekran açılacaktır. Buraya genel manada recovery mode denilmektedir.

“Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla” “Wipe data cache” kısmına gelin. Bunun için ses açma ve kısma düğmelerini kullanmanız gerekiyor.

Seçimler ise Güç düğmesiyle yapılıyor.

Onay vermek için evet seçeneğine kadar ses kısma ve açma düğmesiyle ilerleyin.

Güç düğmesiyle onayınızı verin.

Reboot, yeniden başlatmak için onay verin.

İşlem bu kadar. Telefonunuz yeniden açıldığı zaman Android kurulumunu baştan yapmanız gerekecek.