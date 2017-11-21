iPhone’da Tarayıcıda Açılan Uygulamaları Asıl Uygulamada Açma

Örneğin iPhone cihazınızda Safari ile bir bilgi arattırdınız. Karşınıza Facebook’a veya YouTube girebileceğiniz bir link çıktı. Yani arattırdığınız bilgilerin Facebook’taki herhangi bir sayfada açıklaması, YouTube’da ise videosu çıktı. Bu durumda Facebook linkine tıkladığınızda Facebook’u uygulamada değil de tarayıcıda açarsa veya YouTube uygulamasında değil de yine tarayıcıda açarsa ne yapar da uygulamada açmasını sağlarsınız?

Yukarıda anlattığım durum Android cihazda olsa tarayıcıdaki linkte tıkladığınız zaman linki ne ile açmak istediğinizi hemen soruyor. Facebook uygulaması ile mi yoksa tarayıcıdan mı devam etmek istediğinizi belirtmenizi istiyor. Oysa iPhone’da bu şekilde değil. Iphone’da bunu değiştirebileceğiniz bir ayar da bulunmuyor. Peki, iPhone’da Facebook’a veya YouTube’a tarayıcıdan girmeye devam mı edeceksiniz? Elbette hayır. iOS’un da bu durumlar için geliştirdiği bir yazılımsal nimeti var. Tarayıcıda Facebook’a girdiniz diyelim. Sayfayı yukarıdan aşağı çekerseniz üstte Facebook ile aç adında bir buton belirecek. Ya da YouTube ile aç adında bir buton belirir. Ona tıklarsanız uygulama ile açmış olursunuz.

Olur da telefonunuz uygulama yerine tarayıcıyla belirli uygulamaları açmaya başlarsa anlattıklarımı yaparak uygulamada açmasını sağlayabilirsiniz.