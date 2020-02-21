Samsung Galaxy Z Flip Ekranı Kırılır Mı?

Samsung’un yeni cihazı Galaxy Z Flip bir çok kişi tarafından alındı lakin ekranın katlanabilir olması her zaman insanların aklında bir soru işareti olacak. Çünkü günümüz teknolojisinde camlar standart kullanımda istediğiniz şekli alıp geri dönmez. Böyle bir teknoloji daha üretilemedi. Bu açıdan Galaxy Z Flip kullanıcıları acaba bu telefonun ekranının nasıl büküldüğünü büküldüğünde kırılıp kırılmayacağını merak ediyor.

Bir kullanıcı ekranı kırdı bile

Bir kullanıcı attığı bir tweette telefonu yeni aldığını kutusunu açıp üstündeki jelatini çıkardığını ve telefonu büküp kapattığını söylüyor. Daha sonra telefonu geri açtığında camı aşağıdaki görseldeki gibi buldu. Daha kullanmadan ilk kapatmadan telefon kırıldı.

Ayrıca bu kullanıcıya yeni bir telefon gönderildi.

Başka bir kullanıcı da ekrana tıklandığında gelen sesten memnun olmadığını dile getiren bir video yayınlamış ama videoda ses duyulmuyor.

Galaxy Z Flip Ekranı kırılıyor. Kim ne derse desin günümüzde bu teknoloji için uygun metaryel daha üretilemedi ya da bir telefon için aşırı maliyetli.

Kullanıcılardan gelen bilgilere göre ise ekranın iki katman olduğu üzerindeki in plastik olduğu söyleniyor. Ekranın kırılmaması için böyle bir çözüm bulunmuş. Lakin görüldüğü üzere kullanmadan bile ekran kırılabilir. Bizce bu telefon kullanıcılarına sıkıntı verecek.