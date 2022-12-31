Fritözde ve Airfryer Fritözde Patates Kızartması Farkı

Fritözlerin insan hayatına girmesi, tava vasıtasıyla kızartma işlemlerine son noktayı koydu. Bu evrede fritözlerin pratik ve hızlı yol alması çalışan kişiler için konfor alanı da oluşturdu. Gelişen teknolojiler en çok mutfak ev aletlerini şekillendirirken fritözlerin bir üst teknolojisi Airfryer fritözleridir. Mutfak tezgahınızın üzerinde Airfryer fritözü varsa sağlık ya da tat arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Lezzetli pişen gıdalar sağlığa zarar verir önyargısı Airfryer fritözleri ile yıkıldı. Airfryer teknolojisi ile çıktığınız yolda varış yeriniz memnuniyet verici. Pişen yemeğin görselliği, lezzeti, baharatlarının aroması ve bütüne hizmet edişiyle tercihlerinizi yönetir. En basit olarak ise kızartmalarda bu farkı görebilirsiniz. Yüksek lezzet içerirken bunu minimum yağ oranı ile yapabilmesi ise Airfryer’ın öncelikli farkı.

Kızartma Yaparken Neden Airfryer Tercih Edilmeli?

Airfryer fritözlerde eşsiz tariflerinizi kızartma, fırınlama, ısıtma ve pişirme yöntemlerinden dilediğinizi seçerek kolayca yapabilirsiniz. En çok sevilen yemekler arasında ilk üçe giren patates kızartması klasik fritözlerde, yoğun yağ kullanımı nedeniyle sağlıksız, pişirme derecesi profesyonellikten uzak olduğu için ayarlanamaz, fazla yakılan enerji cebe zarar, yüzeysel pişirmeyle bir tarafı çiğ bir tarafı yanmış, patatesin içini kurutmasıyla lezzetini kaybetmiş bir sonuç doğurur.

Ekonomik yağ kullanımı, kızartma sonucu oluşan trans yağdan korunması ve çıtır görünümlü patates dilimleri içindeki sulu fazı hapsetmesi Airfryer fritözün neden nefis bir tat bıraktığının açıklamasıdır.

Patates Kızartmasında Fritöz ile Airfryer’da Yağ Oranı Farkı Nasıldır?

Airfryer kullanımı, vazgeçilmez patates kızartmalarını sadece bir kaşık yağ ile lezzeti sağlıkla birleştirir. Geleneksel fritözlere göre %80 oranında yağ kullanımının azaltılması kızartma işleminin olumsuz yönlerini en aza indirgemesini sağlar. Airfryer, minyatür bir fırın pozisyonu gibi ısıyı haznede eşit dağıtarak gıdayı eşit pişirerek tat kaybını önler. Patatesin kendine has tadı içeriğindeki karbonhidrat oranıyla eşdeğerdir. Kızartma işlemi sırasında besin değerinin düşmemesi adına kullanılan yağ miktarının minimize edilmesi elzemdir.

Airfryer ile Patates Kızartması Nasıl Yapılır?

İlk aşama, patatesler soyularak belli bir kalınlıkta elde edilirken havlu gibi bir malzeme yardımıyla öncesinde kurutulmalıdır. Kurutma işlemi yapılmadan Airfryer’a patates dilimlerinizi koymamanızın avantajı, ısınma süresini dengelemesi ve yağ sıçrama riskinin azaltılmasıdır.

Airfryer fritözlerde patates kızartması yapılırken patatesleri çok az bir yağ ile harmanlayarak hazneye yerleştirebilirsiniz. Patateslerin dış kısmı çıtırlaşır sonrasın altın sarısı görünümü elde edene kadar patatesleri pişirmeye devam edebilirsiniz. En son patatesler sıcakken baharatlarınızın ilavesiyle soslarla zenginleştirdiğiniz patates kızartmanızı afiyetle yiyebilirsiniz. Airfryer fritözü içine yanma derecesi düşük yağların eklenmesi uygunluk teşkil etmemesinin nedeni kızartma süresini olumsuz etkilemesidir. Bu durumda, patates dilimlerinizin içi pişmezken dış kısmında yanıklar oluşabilir. Son teknolojiyle dizayn edilmiş fan sistemi, içerisindeki havanın zaman takipli konveksiyonel yayılmasını sağlayarak patateslerin boyutlarının küçülmesini engeller.

Normal fritözde yapılan kızartmada en büyük algı çiğ ürünün büyük boyutta görürken piştikten sonra küçülmesidir. Airfryer hem göz dolgunluğunuzu hem de mide doygunluğunuzu sağlar.

Airfryer ile Buzlu Patates Çözülebilir mi?

Dondurulmuş patatesin kızartma süresinde patatesin şekil, boyut, girinti alanı ve içeriği belirleyici faktördür. Dondurulmuş poşet torbalarında; gevrekliği öncelikli pabuçlu kızartılan patates, buruşuk kesilmiş patates, biftek patates, kıvırcık patates, waffle cut patates ve patates dilimleri olabilir. Gösterge panellerini patatesin üç boyutlu haline göre ayarladığınızda pişirme süresini otomatize edebilirsiniz. Patates dilimlerini düzgün yerleştirmek zorunda değilsiniz ancak patateslerin tüm yüzeylerinin eşit pişmesinde püf nokta yığın bir patates katmanı oluşturmamaktır. Airfryer teknolojisi sayesinde, patates kızartmanızın üzerine diğer pişirilmiş ürünlerin kokusu ve dumanı sinmez. Özel tariflerinizle sevdikleriniz ile geçireceğiniz zamana leziz patates kızartması eşlik edebilir.

Yeni nesil Karaca Airfryer, tabaklarınızda lezzeti muhafaza etmesi ile mutfağınızın en favori elektrikli ev aleti olabilir. Mutfağınızda önceliğiniz sağlıklı ya da nefis tabaklar çıkarmak ise Karaca Airfryer tanışabilir, eşsiz Airfryer yemek tariflerine imza atabilirsiniz. Patates kızartmasının yanı sıra farklı Airfryer tarifleri içinse yine Karaca’yı ziyaret edebilirsiniz.



