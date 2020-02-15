Chrome Bilgisayar Açıldığında Otomatik Açılıyor Sorunu

Chrome canınızı mı sıkmaya başladı. Bir çok kişi bu sorun yüzünden tarayıcısını bile değiştiriyor. Chrome’un otomatik açılma sorunu genel olarak şu şekilde tarif edilebilir. Bilgisayarı açtığınız zaman otomatik olarak Chrome açılıyor hatta en son nerede kapattıysanız oradan başlıyor. Bu hata bir çok kişinin işine de yarıyor ama genel manada bir hata çünkü bilgisayarınızın geç açılmasına bile sebep olabiliyor. Gelin nasıl çözüleceğine bakalım

Chrome otomatik açılma sorununa çözüm

Chrome’u açın ayarlar – sitem yolunu takip edin. “Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et” şeklinde bir ifade vardır. Ondaki onayı kaldırın. Bilgisayarınızın ayarlarından işlem yapmak için görev çubuğuna sağ tıklayın. Görev yöneticisini açın. Ya da ctrl+alt+delete kullanabilirsiniz Burada başlatma kısmında Chrome’u bulun ve devre dışı bırakın. Bu işlem bilgisayar açıldığı zaman Chrome’un açılmasını engelleyecektir. Bilgisayardan başka bir ayar için Bilgisayar ayarları – hesaplar – oturum açma seçeneklerine gidin. Burada Gizlilik kısmını görürsünüz. “Bir güncelleştirme veya yeniden başlatma sonrasında cihazımın kurulumunu otomatik olarak tamamlamak ve uygulamalarımı yeniden açmak için oturum açma bilgilerimi kullan.” kısmını kapatın.

Bu sorun için geçerli çözümler bu kadar. Bununla birlikte Chrome daha önce sorun yaşamadığınız bir sürüme geri çekebilirsiniz. Ya da yeniden kurmayı deneyebilirsiniz. Veya bilgisayarınızın format zamanı gelmiştir. Bu yöntemler de size çözüm olabilir.