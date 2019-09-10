Android pop-up Virüs Temizliği Nasıl Yapılır?

Android’de internet tarayıcısını açtığınız zaman karşınıza siz istemeden bir sürü sayfa çıkıyorsa ve de bu sayfalar genelde sizi birşey indirmeye zorluyorsa, hatta çoğu telefonunuza visür bulaştığı iddiasında bulunuyorsa telefonunuzda zararlı ve can sıkıcı bir yazılım olan adware yazılımı yüklü olan bir uygulama var demektir. Peki bundan nasıl kurtulabilirsiniz. Basit, herkesin anlayacağı şekilde anlatıyoruz.

Android popup virüs temizleme

Telefonunuzu güvenli modda açmalısınız. Bu uygulayabileceğiniz en önemli yöntemlerden birisi. Güvenli mod, 3. parti uygulamaları etkisiz kılacağı için popup virüsün nerede olduğunu kontrol etmenizi sağlar.

İlk önce telefonunuzun modeline göre internet üzerinden güvenli moda nasıl gireceğinizi araştırın. Güvenli moda giriş yaptıktan sonra yine aynı şekilde internete girmeye çalışın. Eğer benzer şekilde popup reklam çıkmıyorsa çok yüksek ihtimalle yüklediğiniz bir uygulamadan bu virüs bulaşmış demektir. Virüsü temizlemek için hangi uygulamanın buna neden olduğunu bulmalısınız. Bu sorunun ne zaman başladığını ve de hangi uygulamayla başladığını araştırın ve onu silin.

Silme işlemi öncesinde uygulamanın ön belleğini silmeniz önerilir bunun için; Ayarlar > Uygulamalar > önbelleğini silmek istediğiniz uygulama > Önbelleği sil şeklinde bir yol takip edin. daha sonra uygulamayı kaldırın. BU yöntem sorununuzu çözmediyse yanlış uygulamayı seçmiş olabilirsiniz. Şüpheli uygulamaları silmeye devam edin.

Telefonun ön belleğini silmek

Bu yöntem ön belleğe yerleşmiş adware yazılımlarına son verir. Bunun için telefonunuzun recovery moduna girmelisiniz. Bunun için internetten telefon modelinizin recovery moduna giriş için yöntemini bulun. ( her telefonda değişiklik gösterebilir)

Wipe Cache Partition seçeneğiyle telefonun ön belleğini silin. Unutmayın, bu yöntem telefonunuzda ön belleğe alınan herşeyi siler. Bazı ön bellek, tarayıcı, uygulama izinleri vs ayarları sıfırlayabilir.

Fabrika ayarlarına dönün

DİKKAT BU YÖNTEM BÜTÜN TELEFONU SİLER.

Bunun için öncesinde senkronizasyon ayarlarından rehberinizi Google Kişilere yedekleyin. Bilmiyorsanız yöntemi iyice araştırıp emin olduktan sonra işlemi uygulayın. Telefonunuzu da yedeklemek için uygulamalar var ama bu yedekle birlikte adware yazılımının da yedeklenebileceğini unutmayın. En iyisi sıfırdan başlamak. Eğer gerekli bütün verilerinizi yedekledikten sonra Ayarlar kısmından telefonu sıfırlayın.