Whatsapp Mesajlarına Otomatik Yanıt Verin

Whatsapp dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması, hem mesajlaşma hem de arama yapmak için kullanılabiliyor. Siz de Whatsapp kullanıcısıysanız bu yazıda Whatsapp’tan gelen mesaj ya da çağrıya yanıt veremediğiniz zaman sizin için belirlediğiniz cevabı yanıt olarak gönderecek bir uygulamadan bahsedeceğiz.

Can’t Talk

Bu uygulama Whatsapp’tan size gelen mesajı cevap veremeyecek durumda olduğunuzda otomatik olarak cevaplamanıza yarıyor. Ayrıca hazır cevapları önceden belirleyebiliyor ve mesaj geldiğinde onun gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin toplantıya girdiğinizde biri neden cevap vermediğinizi merak edecekse, toplantıya girmeden önce “Toplantıdayım, çıkınca yazarım” şeklinde bir mesaj belirleyip gerekli ayarlamaları yaptığınızda toplantı esnasında size gelen mesajlara doğrudan otomatik olarak bu cevabı verebilirsiniz.

Buradan uygulamayı indirip kurun. Auto Reply Messages kısmından gönderilmesini istediğiniz mesajı düzenleyin.

Kaydettikten sonra Alt kısımdaki Apps kısmına geçin. Buradan cevap verilmesini istediğiniz uygulamayı seçin. Whatsapp dışında diğer uygulamalarda da çalışabiliyor.

Advanced Setting kısmından ne kadar süreyle bu işlemin aktif olacağını seçebilirsiniz.

İşlem bu kadar. Dilerseniz bu süreyi kısalta bilir el ile ayarlayabilirsiniz. Bu sayede işiniz uzarsa tekrar ayarlama yapabilirsiniz. Oldukça basit değil mi?