Valorant hesap açma konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız rehberimizdeki adımları takip ederek kolaylıkla Valorant üye olma işlemini tamamlayabilir, milyonlarca oyuncuya sahip bu oyuna giriş yapabilirsiniz.

Valorant nedir?

Valorant, yapımını Riot Games’in üstlendiği ve tüm Dünya’da milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir FPS oyunudur. Taktikler doğrultusunda oynanan Valorant, nişancı oyunu olarak piyasada önemli bir yer tutar. Aynı zamanda birinci şahıs görünümünde oynanmakta olan bir FPS (Frame Per Second) video oyunudur. Resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde yayına girmiştir. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi görmeye başlayan Valorant, dünyadaki her ülke ve her kültüre hitap etmektedir. Tamamen ücretsiz indirilebilen ve oynanabilen bir oyundur. Valorant oyununu oynayabilmek için Valorant hesap açma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

Dünya ülkelerinden oyuncuların aynı platformda bir araya gelmesi ile karakter seçimi yapılarak takım olarak oynanmaktadır. Oyunun asıl amacı “spike” adındaki bombayı patlatmaktır. Takımlar, diğer takımların alanına spike bombasını yerleştirmeyi hedefler. Bomba yerleştirilir ve patlarsa büyük bir alanı etkileyerek alandaki oyuncuları etkisiz hale getirir.Ayrıca Valorant, tamamen anti-hile şeklinde geliştirilmiş bir oyundur. Hile yapılması imkansızdır ve oyun çoğu konuda oldukça adildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En İyi Hikayeli Oyunlar [2022] En İyi Senaryolu Oyun Listesi

Valorant hesap açma işlemi

Valorant hesap açma işlemi zor gibi görünse de, aslında çok kolay bir işlemdir. Valorant hesap açma için size uygulamanız gereken adımları vereceğiz. Bu adımlar şu şekildedir:

Öncelikle Valorant’ın resmi web sitesine girmeniz gerekmektedir. (http://www.playvalorant.com/ ) Siteye giriş yaptıktan sonra ortadaki Ücretsiz Oyna veya sağ üst köşedeki Hemen Oyna seçeneğine tıklamalısınız. Bu seçeneğe tıkladığınızda Hesap Oluştur yazan kısma istenen bilgileri girmelisiniz. Kayıt oluştururken e-posta hesabınıza gönderilen formları kontrol etmelisiniz. Kontrol sonrası oyunu indirmek için yine internet sitesi üzerinden Oyun İndir yazan bölümü kullanmalısınız.

Oyunun orjinalini indirmek istiyorsanız oyunu Riot Games giriş aramasıyla bulabilirsiniz. Arama çubuğuna Riot Games Giriş yazarak web siteye girişi gerçekleştirebilir, Riot Hesap açma yoluyla hesap açarak Valorant oyununa erişim sağlarsınız.

Valorant hesap açma için öncelikle Riot hesap açma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Ancak bu işlemden sonra artık Valorant’a üye olabilirsiniz.

Fakat daha önce Riot Games tarafından üretilmiş olan; League Of Legends isimli oldukça yaygın olan çevrim içi oyun, Teamfight Tactics adındaki auto battler türündeki oyun, Legends of Runettera adındaki dijital kart oyunu, League Of Legends bünyesinde kurulmuş olan Wild Rift tarzındaki oyunları oynadıysanız zaten Riot Hesap açma işlemi daha öncesinde tarafınızdan gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple Riot Games’ e giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Riot Games’e giriş yaptıktan sonra, Valorant hesap açma işlemini yapmanız gerekmektedir. Valorant hesap açma işlemi için öncelikle, sizden istenen kişisel bilgileri girmelisiniz. E-mailinizi, doğum tarihinizi, istediğiniz kullanıcı adınızı girmeniz gerekmektedir. Daha sonra size gelen e-mailleri kontrol etmelisiniz. E-maillerde hesap ayarlarınıza erişebilir, Valorant sayfa linkine girebilirsiniz. Bununla beraber size gelen e-postalardan birinde Oyun İndirme seçeneğinden, Valorant’ı indirmeniz mümkün olacaktır.

Yeni başlayanlar için Valorant

Yeni başlayanlar için Valorant’ı anlatmak istiyoruz. Valorant 5v5 şeklinde takım halinde oynanan bir nişan oyunudur. Taktiksel bir oyun olan Valorant, 16 ayrı ajandan (karakterden) oluşur. Bu karakterlerin her biri kendine has özellikler taşımaktadır. Valorant’ı oynamak için bu 16 karakterden birini seçmeniz gerekir. Karakter seçimi yaptıktan sonra takımınızla birlikte karşı takımı yok etmek hedeflenir.

Valorant karakterlerine bakacak olursak;

BRİMSTONE (Kontrolörler)

VİPER (Kontrolörler)

OMEN (Kontrolörler)

ASTRA (Kontrolörler)

KİLLJOY (Nöbetçiler)

CYPHER (Nöbetçiler)

SAGE (Nöbetçiler)

SOVA (Başlatıcılar)

BREACH (Başlatıcılar)

SKYE (Başlatıcılar)

KAY/O (Başlatıcılar)

PHOENİX (Düellocular)

JETT (Düellocular)

REYNA (Düellocular)

RAZE (Düellocular)

YORU (Düellocular)

FADE (Son karakter- Başlatıcılar)

Belirtilen karakterlerin sınıflandırma sistemi dört adet ajan rolünden oluşur. Ajan rolleri; düellocu, kontrol uzmanı (kontrolör), gözcü (nöbetçi) ve öncü (başlatıcı) şeklindedir. Düellocular ve öncüler savaşta ön planda yer alırlar. Düellocular için takım lideri de denebilir. Öncüler takımı savaş için ısındırıyor dersek yalan olmaz. Öncüler aynı zamanda karşı takımın savunmacılarını da uzaklaştırır. Nöbetçiler koridorların kontrolünü sağlarlar ve koridorları karşı takıma karşı savunurlar. Kontrolörler de takımı için tehlikeli bölgeleri tespit ederler.

VP (Valorant Points) nedir?

VP, Valorant oyununun para birimidir. Valorant Points, Valorant mağazasındandan ajan, skin vb aksesuar ürünleri almak için kullanılmaktadır. VP oyunun içinden satın alınamamaktadır. VP almak için bazı güvenli e-alışveriş sitelerine başvurabilirsiniz.

Valorant hikayesi

Valorant oyunun hikayesinde yaşadığımız Dünya’nın evrilmiş bir versiyonunda, yakın gelecek konu ediliyor. Yani Dünyamızın geleceğinde yaşanan bir olaydan bahsediliyor desek yalan olmaz. 2053 yılında, insanlar şu zamanda olduğu gibi hayatına devam ediyordu. Bir gün beyaz bir ışığın yayılmaya başladığı görüldü. Işığa First Light (İlk Işık) adı verildi. İnsanlar ise bu ışığı ve yayılma sebebini olağan şekilde merak ettiler ve sorgulamaya başladılar. Sonrasında ise yaşadıkları dünya hızla değişmeye başladı. İnsanların yaşadıkları yerler yaşanamaz hale geliyordu ve insanlar bu yerleri terk etmeye başladı. Yaşam alanı olan bu yerler bir anda sanayileşmeye başlamıştı. Tüm bu olanlar insanları hem korkutuyor hem de nedeni merak uyandırıyordu. Tüm bu gerçekleşen şeyler, beyaz ışık görülmeye başlandıktan sonra olmuştu. Peki, neydi bu beyaz ışık? Radyanit.

Radyanit isimli bu madde, temas ettiği her şeyin yapısını bozan bir maddeydi. Tüm canlı varlıkların DNA’sını değiştirerek canlılar üzerinde farklı güçlerin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. DNA’sı değişmiş olan canlılara Radianist adı verildi. Radyanit’e temas eden her insan özel ve farklı yeteneklere sahip olurken, normal insanlara zarar vermeye başlamışlardı. Bu kötü olayların önüne geçmek içinse Valorant protokolü adı verilen gizli bir örgüt ortaya çıktı. Valorant Protololü, Radiant’ları kontrol ederek ortaya çıkan kötü olayları önlemekti. Bu protokol için, teknolojiye hakim olan insanlar seçildi. Ayrıca kontrol altında tutulabilen Radiantlar bulunarak bu örgüte dahil edildiler. Örgüte üye olan kişiler ise, ajan olarak adlandırıldı. Siz de Valorant hesap açma işlemi ile bu harika oyunu keşfedebilirsiniz.