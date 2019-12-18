Samsung Galaxy Note 10 Lite İle İlgili Bilinen Herşey

Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung’tan bir yeni cihaz daha geliyor. Note 10 serisinin Lite modeli olacak bu cihaz hakkında resmi bir tanıtım olmadı ama basın görselleri sızdırıldı. Ayrıca cihazın donanımı hakkında bir kaç bilgi de gün yüzüne çıktı. Fiyat konusunda şimdilik bilgi olmasa da yüzeysel tahminler bulunuyor.

3 farklı renk

Siyah, Mavi tonlu ve Kırmızı renkte üretilecek olan modelin kırmızı rengi oldukça dikkat çekiyor. Bildiğiniz üzere iPhone’da geçmişte kırmızı renkli modeliyle oldukça başarılı olmuş bu renkle kampanyalar düzenlemişti.

Bilinen bir diğer husus telefonun kaleminin gövde rengine uygun olacağı. Bununla birlikte kalemle ilgili söylenebilecek diğer bilgi ise Bluetooth 5.1 ile telefona bağlı olacağı. Bu sayede kalemin kaybolma riski ortadan kalkıyor. Kalem telefondan takip ve kontrol edilebiliyor.

Teknik özellikler

Arka tarafta 3’lü kamera seti bir kare tasarım içinde bulunuyor. Bu tasarımı bildiğiniz gibi iPhone 11 modelleri kullanıyor. Galaxy Note 10 Lite modeli kutusundan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.0 arayüzü ile çıkıyor. Cihazın parmak izi sensörü ekrana gömülü olarak gelecek. Telefonun işlemcisi Exynos 9810 olacak. Telefonun ram seçenekleri olacağı söyleniyor. En düşük kullanılacak ramin ise 6 Gb olacağı tahmin ediliyor.