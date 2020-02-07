Kaybettiğiniz Telefonun Whatsapp’ını Uzaktan Etkisizleştirmek ve Silmek

Telefonunuzu kaybetmiş olabilirsiniz ya da daha kötüsü telefonunuz çalınmıştır. Telefonunuzu çalan kişi genelde onu satmak ve para kazanmak için çalar. İçerisindeki uygulamalarla ilgilenmez ama içinizin rahat etmesi için bu yazıda sizlere Whatsapp’ı kapatmak ve uzaktan silmek konusunda adımları göstereceğiz.

Whatsapp hesabını kapatmak

Normalde telefon üzerinden oldukça kolay bir işlem olsa da telefonunuz olmadığı için Whatsapp’a mail atarak bu işlemi yapacağız.

support@whatsapp.com adresine bir mail atacağız.

Kayıp / Çalıntı: Hesabımı devre dışı bırakın konulu mailinizi atınız.

İçerik kısmına Whatsapp’ın bağlı olduğu telefon numaranızı yazmayı unutmayın.

Kısa süre içerisinde hesabınız 30 günlüğüne devre dışı bırakılacak.

Başka bir telefondan hesabınıza eriştiğinizde tekrar aktif olacak.

Whatsapp’ı uzaktan nasıl silerim?

Telefonunuzu çalan ya da bulan kişinin Whatsapp’ınızı kullanmasını engelledik. Şimdi tamamen Whatsapp’ı telefondan silelim.

iOS için

https://www.icloud.com/#find adresine gidip giriş yapınız. Cihazınızı seçtikten sonra silin. Bu işlem Whatsapp dahil bütün telefonu, içindeki herşeyi dilecektir.

Android için

https://www.google.com/android/devicemanager/ hesabınıza giriş yapın. Telefondaki bir hesapla oturum açmalısınız. Bu kısımdan cihazınızı seçtikten sonra hafızayı tamamen silmeniz mümkün. Ya da uzaktan parola oluşturmanız mümkün.